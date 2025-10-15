Schwerer Arbeitsunfall: Landwirt geriet mit Beinen in rotierende Egge

Dramatischer Unfall bei Feldarbeiten im Bezirk Spittal an der Drau: Ein 62-jähriger Landwirt geriet am Mittwoch mit beiden Beinen in eine rotierende Kreiselegge.

Am Mittwoch führte ein 62-jähriger Landwirt aus dem Bezirk Spittal an der Drau Feldarbeiten mit seinem Traktor samt Kreiselegge durch. Dabei wollte er schließlich die Höheneinstellung korrigieren und stieg deshalb vom Traktor ab, um auf die Egge zu steigen und den Hebel zur Höhenverstellung zu erreichen.

Verletzter verständigte selbst den Notruf

Dabei rutschte er jedoch ab und geriet mit beiden Beinen in die rotierende Egge. Trotz schwerster Beinverletzungen konnte er noch selbst den Notruf tätigen. Der Landwirt wurde schließlich nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungshubschrauber RK1 in das Klinikum Klagenfurt gebracht. Im Einsatz standen auch die Feuerwehren Spittal/Drau, Seeboden und Tangern mit 25 Helfern. Ebenso wurde ein Kriseninterventions-Team zur Betreuung der Angehörigen vor Ort verständigt.