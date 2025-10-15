Online-Betrug: 64-Jähriger verliert 2.000 Euro bei Container-Kauf

Ein Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau bestellte online einen Bürocontainer bei einer vermeintlichen französischen Firma und überwies rund 2.000 Euro. Nach der Zahlung brach der Kontakt ab – die Ware kam nie an.

Ein 64 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau bestellte Ende September 2025 einen Bürocontainer online bei einer französischen Firma. Nachdem der Käufer den Kaufbetrag in Höhe von rund 2.000 Euro überwiesen hat, brach der Kontakt zum Verkäufer ab.

Der Kärntner konnte diesen nicht mehr erreichen. Deshalb erstattete der Geschädigte nun die Anzeige.