Umbau geht weiter: Weitere Rochaden in der SPÖ

Der Umbau der Kärntner SPÖ geht ungebremst weiter. Mittwoch wurde bekannt, dass der Magdalensberger Bürgermeister Andreas Scherwitzl nun Nachfolger von Reinhart Rohr als 1. Landtagspräsident wird.

Rohr, der in den Ruhestand wechselt, wird von Scherwitzl in der immens wichtigen Funktion eines Ersten Landtagspäsidenten „beerbt“. Dieser Polit-Job ist der höchste in der gesetzgebenden Körperschaft, dem Kärntner Landtag. Weil Scherwitzl aber bisher bereits Dritter Landtagspräsident war, musste auch für seine Nachfolge eine Lösung gefunden werden.

Künftige dritte Landtagspräsidentin

SPÖ-Parteiobmann und Landesrat Daniel Fellner präsentierte am Mittwoch die Lendorfer Bürgermeisterin Marika Lagger-Pöllinger als künftige Dritte Landtagspräsidentin. Damit füllte Fellner auch das Oberkärntner Polit-Vakuum wieder auf, das bei den Genossen nach dem Rücktritt von Landesrätin Sara Schaar entstanden war.

Sind weitere Veränderungen geplant?

Vermutlich wird es bei diesen Personalien aber nicht bleiben, denn auch die Landtagsriege der SPÖ wird wohl Veränderungen erfahren. So dürfte Abgeordneter Christof Seymann auch vor dem Übertritt in die Pension stehen, ihm wird die Bürgermeisterin von Feld am See, Michaela Oberlassnig folgen.