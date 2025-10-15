Investition in die Zukunft: Neue Kinderbetreuung in Althofen eröffnet

„Eine Erfolgsgeschichte erreicht mit der heutigen Eröffnung der Kinderbetreuungseinrichtung ihren vorläufigen Höhepunkt“, so bezeichnete Stadtamtsleiter Hubert Madrian die offizielle Eröffnung der beiden neuen Kindergartengruppen und der zusätzlichen Kindertagesbetreuungsgruppe im stetig wachsenden Neubaugebiet Krumfelden. Der Neubau, der nach den Plänen des Althofener Architekten Günther Telsnig in moderner Holzbauweise errichtet wurde, konnte in Rekordzeit realisiert werden.

15 Firmen waren am Bau beteiligt

Die Stadtgemeinde Althofen und die Kindernest gem. GmbH als gemeinsame Bauherren gaben die Entwürfe im November 2024 frei, Mitte Mai erfolgte der Baustart – bereits mit Beginn des neuen Kindergartenjahres konnten die Kinder die neuen, hellen und kindgerecht gestalteten Räume beziehen. Die Baukosten werden unter dem veranschlagten Kostenrahmen von 1,5 Millionen Euro für den Kindergarten und 500.000 Euro für die KITA-Gruppe bleiben. Rund 60 Prozent des Auftragsvolumens blieben in Althofen, insgesamt waren 15 Firmen am Bau beteiligt. Derzeit besuchen 30 Kinder die Kindertagesstätte „Villa Pfiffikus“, geleitet von Lisa Leschanz, sowie 20 Kinder den Kindergarten „Wellenspiel III“, unter der Leitung von Sarah Bauer-Krainbucher.

Investition in die Zukunft

1.200 Menschen wohnen derzeit in diesem Stadtteil, allein über 370 in unmittelbarer Umgebung der Neubauten. „In absoluter Rekordzeit konnte diese Kinderbetreuungseinrichtung errichtet werden – ein Tag der Freude und des Dankes“, betonte Bürgermeister Walter Zemrosser beim Festakt. Der Neubau sei eine vorausschauende Investition in die Zukunft und berücksichtige bereits jetzt die ab 2027 geplante Reduktion der Gruppengrößen in Kärntens Kinderbetreuungseinrichtungen. Claudia Untermoser, Geschäftsführerin der Kindernest gem. GmbH, hob in ihrer Festrede die „hervorragende Zusammenarbeit zwischen Stadtgemeinde, Land Kärnten und Trägerorganisation“ hervor.

Architektur mit Weitblick

Die bestehende Kindertagesstätte wurde teilaufgestockt, um einen zusätzlichen Gruppenraum zu schaffen. Die neuen Kindergartengruppen wurden ebenerdig westlich anschließend an das Bestandsgebäude errichtet, um den direkten Zugang zu den Außenflächen zu gewährleisten. Die notwendigen Sozial- und Verwaltungsräume befinden sich ebenfalls in der Aufstockung. Im Rahmen der Eröffnungsfeier wurde auch das Kunstprojekt „Meilensteine“ vorgestellt, das im Zuge der Internationalen Bildhauersymposien 2024 und 2025 entstand. Der Vorplatz der Kinderbetreuungseinrichtung wurde von den Künstlern Romana Egartner, Andres Klimbacher, Jure Markota und Helmut Machhammer gestaltet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.10.2025 um 18:46 Uhr aktualisiert