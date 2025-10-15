Mobile Fallbearbeitung: Neue Technologie soll Beamte entlasten

Mit der Einführung der Mobilen Fallbearbeitung setzt die Polizei einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Digitalisierung und moderner Polizeiarbeit.

Durch den Einsatz von Smartphones und Tablets können Polizisten zahlreiche Aufgaben direkt vor Ort erledigen – von der Identitätsfeststellung bis zur Dokumentation von Einsätzen. Jede Polizistin und jeder Polizist ist mit einem Smartphone ausgestattet, auf dem moderne Polizei-Apps installiert sind. Damit können Ausweise gescannt, Kennzeichen überprüft und andere Verwaltungsaufgaben schnell erledigt werden.

Administrative Tätigkeiten können direkt am Einsatzort abgewickelt werden

Die Einführung dieser Technologie ermöglicht eine effizientere Arbeit und mehr Bürgernähe, da Block und Bleistift durch Smartphone und Tablet ersetzt wurden. Die Mobile Fallbearbeitung ist ein wichtiger Schritt zur Entlastung unserer Beamten im Streifendienst. Administrative Tätigkeiten können nun direkt am Einsatzort abgewickelt werden, wodurch mehr Zeit für den direkten Kontakt mit den Bürgern bleibt.

©Polizei Kärnten Die neue Technologie wurde bereits in allen Bezirken ausgerollt.

Nächster Schritt in Richtung moderne Polizeiarbeit

Österreichs Polizei ist europaweit führend, was technische Ausstattung und Ausrüstung betrifft. Das Smartphone ist über die vergangenen Jahre zum wichtigsten Einsatzmittel der Polizisten geworden. Die Erweiterung der Funktionen durch den Einsatz der ‚Mobilen Fallbearbeitung‘ stellt den nächsten Schritt in Richtung einer modernen und zukunftsorientierten Polizeiarbeit dar.

Teil einer umfassenden Digitalstrategie

Die Mobile Fallbearbeitung ist Teil einer umfassenden Digitalstrategie des Innenministeriums, die Arbeitsabläufe vereinfachen, die Datenqualität erhöhen und die Kommunikation zwischen Einsatzkräften verbessern soll. In Kärnten wurde die neue Technologie bereits in allen Bezirken ausgerollt und wird im täglichen Streifendienst erfolgreich eingesetzt. „Das Mobiltelefon ist aus dem polizeilichen Alltag nicht mehr wegzudenken“, so Werner Pucher, Pressesprecher der Landespolizeidirektion Kärnten abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.10.2025 um 20:08 Uhr aktualisiert