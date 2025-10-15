Beste Bäckereien Kärntens: Diese Betriebe konnten überzeugen

Das Lifestyle-Magazin "Falstaff" war wieder auf der Suche nach Kärntens beliebtesten Bäckereien. Diese Bäckereien konnten die Community überzeugen.

Auch heuer zeigen Kärntens Betriebe, wie vielfältig und traditionsreich das regionale Bäckerhandwerk ist.

Pünktlich zum Tag des Brotes am 16. Oktober stehen nun die Ergebnisse des Falstaff-Votings fest. Die Community hat abgestimmt und ihre Lieblingsbäckereien Kärntens gewählt. Eine Woche lang konnten Vorschläge eingereicht werden, anschließend wurde zwei Wochen lang fleißig gevotet – jetzt stehen die Sieger fest.

Gewinner stehen fest

Auch heuer zeigen Kärntens Betriebe, wie vielfältig und traditionsreich das regionale Bäckerhandwerk ist. Viele der Gewinner überzeugen bereits seit Jahren durch Qualität, Kreativität und Liebe zum Detail.