Wetter in Kärnten: Nebliger Start, sonniger Nachmittag

Ein trüber Start, aber sonniges Finale: Am Donnerstag zeigt sich in Kärnten nach hartnäckigem Hochnebel vor allem am Nachmittag wieder freundliches Herbstwetter mit bis zu 15 Grad.

Am Donnerstag startet Kärnten vielerorts trüb: Über den Niederungen hält sich zunächst eine dichte Hochnebeldecke, die teils bis auf über 2000 Meter hinaufreicht. Im Laufe des Vormittags beginnen die Wolken langsam aufzubrechen, und zu Mittag zeigt sich die Sonne immer öfter.

Am Nachmittag zeigt sich die Sonne

Am Nachmittag überwiegt schließlich freundliches und meist sonniges Wetter. Die Höchstwerte liegen zwischen 11 und 15 Grad – ideales Herbstwetter nach einem grauen Start in den Tag.