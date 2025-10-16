/ ©Fotomontage Canva
Angepöbelt und mit Messer bedroht: 21-Jähriger festgenommen
Im Stadtgebiet von Wolfsberg wurde gestern Abend, gegen 19.20 Uhr, ein 18-jähriger Mann von einer zunächst unbekannten Person angepöbelt und angeblich mit einem Messer bedroht.
Der Täter soll daraufhin den E-Scooter des Opfers geraubt und in unbekannte Richtung geflüchtet sein, so laut den Angaben des jungen Mannes.
Nach Fahndung festgenommen
Aufgrund der Täterbeschreibung konnte der Mann im Zuge einer Fahndung beim Verlassen eines Zuges am Bahnhof Jakling bei St. Andrä im Lavanttal angehalten und festgenommen werden. Er hatte den E-Scooter bei sich. Beim Festgenommenen handelt es sich um einen 21-jährigen Mann aus Wolfsberg. Die genauen Umstände des Tathergangs sowie das Motiv sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.