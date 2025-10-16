Halb so Wild: Polizei wurde zu Einbruch gerufen, doch es kam anders

Gestern Abend wurde die Polizei aufgrund eines Einbruchs alarmiert. Laut der Meldung sollten sich die Täter auch noch vor Ort befinden. Doch den Beamten bot sich dann ein überraschendes Bild.

Zu dem Einsatz kam es am Abend des gestrigen Mittwochs im Bezirk Klagenfurt-Land. Beim Eintreffen der Beamten waren sofort verdächtige Geräusche zu hören.

Rehbock steckte in Gartenzaun fest

„Bei genauer Nachschau konnte ein Rehbock, der im Gartenzaun feststeckte, als Verursacher der verdächtigen Geräusche festgestellt werde“, heißt es. Es gelang ihnen, das Tier zu befreien, und der Rehbock konnte unverletzt in die Natur entlassen werden.