Eurofighter wieder in Klagenfurt: Das ist der Grund

Am morgigen Freitag, dem 17. Oktober, und am Freitag, dem 31. Oktober 2025, landen jeweils drei Eurofighter am Klagenfurter Flughafen. Die genauen Informationen dazu bekommst du hier.

Ab Freitag, den 17. Oktober bis Montag, den 20. Oktober 2025 und ab Freitag, den 31. Oktober bis Montag, den 3. November 2025, wird die aktive Überwachung des österreichischen Luftraums zum sechsten und siebenten Mal aus Klagenfurt durchgeführt.

Zu Übungszwecken und Entlastung am Fliegerhorst

Am 17. Oktober und am 31. Oktober, bis zur Mittagszeit, landen zu diesem Zweck jeweils drei Eurofighter der Luftstreitkräfte am Flughafen Klagenfurt. Die Verlegungen dient neben dem Übungscharakter auch zur Entlastung der angespannten Personalsituation am Fliegerhorst Hinterstoisser in Zeltweg, heißt es in einer Aussendung.

Nur „Priorität Alpha“-Einsätze

Die Eurofighter werden nur für „Priorität Alpha“-Einsätze aus Klagenfurt aus starten. Diese sind erforderlich, wenn beispielsweise ein Flugzeug im österreichischen Luftraum für die Flugsicherung nicht per Funk zu erreichen ist oder wenn Militärflugzeuge anderer Staaten ohne entsprechende Überfluggenehmigung den österreichischen Luftraum queren. Ausbildungs- oder Übungsflüge werden keine stattfinden.

An diesen Tagen finden Rückverlegungen statt

Heuer werden solche Verlegungen mehrmals innerhalb ähnlicher Zeiträume durchgeführt werden. Die Rückverlegungen der drei Eurofighter von Klagenfurt nach Zeltweg erfolgt am Montag, dem 20. Oktober 2025 und am Montag, dem 3. November 2025.