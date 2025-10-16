21-Jähriger landet mit Auto in Baugraben – verletzt

Heute Früh kam es bei Maria Saal zu einem Unfall, bei dem ein junger Mann verletzt wurde. Er landete mit seinem Auto in einem Baugraben und musste aus dem Fahrzeug befreit werden.

Heute Morgen, gegen 7.10 Uhr, fuhr ein 21-jähriger Klagenfurter auf der L71 von Maria Saal in Richtung St. Michael ob Zollfeld. Aus bisher unbekannter Ursache kam er von der Fahrbahn ab und landete mit seinem Auto in einem etwa vier Meter tiefen Baugraben auf einer Baustelle.

Feuerwehren befreiten ihn aus Auto

„Der 21-Jährige wurde durch die anwesenden Feuerwehren aus dem Fahrzeug befreit“, heißt es im Polizeibericht. Nach einer notärztlichen Erstversorgung wurde er mit Verletzungen vom Rettungsdienst ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Am Auto entstand Totalschaden. Im Einsatz standen die Feuerwehren Maria Saal, St. Michael am Zollfeld, St. Peter und Stegendorf mit insgesamt 35 Einsatzkräften.