Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Rettungsauto in Klagenfurt.
Bei einem Verkehrsunfall bei Maria Saal wurde ein 21-jähriger Klagenfurter verletzt.
Klagenfurt-Land
16/10/2025
Verkehrsunfall

21-Jähriger landet mit Auto in Baugraben – verletzt

Heute Früh kam es bei Maria Saal zu einem Unfall, bei dem ein junger Mann verletzt wurde. Er landete mit seinem Auto in einem Baugraben und musste aus dem Fahrzeug befreit werden.

von Marlene Dorfer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Marlene Dorfer.
1 Minute Lesezeit(114 Wörter)

Heute Morgen, gegen 7.10 Uhr, fuhr ein 21-jähriger Klagenfurter auf der L71 von Maria Saal in Richtung St. Michael ob Zollfeld. Aus bisher unbekannter Ursache kam er von der Fahrbahn ab und landete mit seinem Auto in einem etwa vier Meter tiefen Baugraben auf einer Baustelle.

Feuerwehren befreiten ihn aus Auto

„Der 21-Jährige wurde durch die anwesenden Feuerwehren aus dem Fahrzeug befreit“, heißt es im Polizeibericht. Nach einer notärztlichen Erstversorgung wurde er mit Verletzungen vom Rettungsdienst ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Am Auto entstand Totalschaden. Im Einsatz standen die Feuerwehren Maria Saal, St. Michael am Zollfeld, St. Peter und Stegendorf mit insgesamt 35 Einsatzkräften.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: