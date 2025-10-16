Hilfeschreie: Hand zwischen Baum und Motorsäge eingeklemmt

Heute Morgen kam es zu einem schweren Unfall während Schlägerungsarbeiten in einem Waldstück. Unglücklicherweise kippte im Zuge der Arbeiten ein Baum zur Seite, die Hand eines Mannes wurde eingeklemmt.

Am heutigen Donnerstag, dem 16. Oktober 2025, führte ein 72-jähriger Mann aus Klagenfurt-Land in seinem Waldstück in Ludmannsdorf gegen neun Uhr alleine Schlägerungsarbeiten durch. Beim Zuschneiden eines Baumes verklemmte sich seine Motorsäge im Stamm eines zuvor gefällten Baumes.

Konnte sich nicht mehr befreien und rief um Hilfe

Um sie zu befreien, nahm der Mann eine zweite Motorsäge und versuchte, die erste herauszuschneiden. „Im Zuge dieser Arbeiten kippte der Baum plötzlich nach links um und klemmte die Hand des 72-Jährigen zwischen dem Baumstamm und dem Schneidblatt der verklemmten, abgestellten Motorsäge ein“, heißt es von der Polizei. Da sich der Mann nicht selbst befreien konnte, rief er um Hilfe. Eine Nachbarin hörte seine Rufe und alarmierte die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr Ludmannsdorf befreite den Verletzten, der nach der Erstversorgung mit schweren Verletzungen ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt gebracht wurde.