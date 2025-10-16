Neuer Textildiscounter in Althofen eröffnet

Die Althofener Innenstadt ist um ein Geschäft reicher: Direkt am Hauptplatz hat kürzlich eine neue KiK-Filiale eröffnet. Diese wurde österreichweit als erstes Geschäft im neuen Ladenkonzept gestaltet.

Die Innenstadt von Althofen hat einen Neuzugang bekommen: Direkt am Hauptplatz, neben der Sparkasse, hat eine KiK-Filiale eröffnet. Auf rund 600 Quadratmetern finden Kundinnen und Kunden dort ab sofort ein breites Sortiment an Kleidung und Haushaltsartikeln „für die ganze Familie“, wie es seitens der Stadtgemeinde Althofen heißt.

Neues Ladenkonzept

Der Althofener Standort ist die erste KiK-Filiale Österreichs, die im neuen Ladenkonzept gestaltet wurde – „mit warmem Holzboden, modernen Präsentationstischen und einer hellen, offenen Gestaltung“, so die Stadtgemeinde. Die Leitung übernimmt die Althofenerin Heidi Horn, insgesamt sind fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der neuen Filiale beschäftigt.

In Althofen wird die „Innenstadt noch gefeiert“

Bei der Eröffnung zeigte sich KiK-Expansionsleiter Florian Figlmüller beeindruckt vom Engagement der Stadt: „Wir kommen weit herum – aber Althofen zählt zu den wenigen Gemeinden in Österreich, in denen die Innenstadt noch gefeiert wird.“ Auch Bürgermeister Walter Zemrosser, Stadtamtsleiter Hubert Madrian und Gemeinderätin Silvie Zeißler gratulierten persönlich zur Eröffnung und wünschten dem Team viel Erfolg.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.10.2025 um 15:17 Uhr aktualisiert