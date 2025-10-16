3,6 Millionen Euro für leistbaren Wohnraum: Schlüsselübergabe in Lendorf

In Lendorf im Bezirk Spittal an der Drau sind 15 neue geförderte Wohnungen übergeben worden. Am Mittwoch, den 15. Oktober, bekamen die neuen Mieterinnen und Mieter von Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig, Lendorfs Bürgermeisterin Marika Lagger-Pöllinger und meine-heimat-Vorstand Helmut Kusternik symbolisch die Schlüssel überreicht. Die Gesamtkosten für das Projekt betragen rund 3,6 Millionen Euro.

15 neue Wohnungen mit Fernwärme und Photovoltaik

Mit dem Neubau wird die Wohnanlage in Lendorf weiter ausgebaut – bereits vier Bauabschnitte mit 64 Wohnungen wurden in den vergangenen Jahren fertiggestellt, nun folgte die fünfte Baustufe mit 15 Wohnungen. Die Energieversorgung der neuen Wohnungen erfolgt

über Fernwärme und Photovoltaik und die Wohnungen verfügen über Balkone, Terrassen oder Mietergärten mit bis zu 175 Quadratmetern Fläche.

„Gemeinschaft macht das Leben lebenswerter“

Schaunig verwies im Zuge der Schlüsselübergabe darauf, dass gemeinnützige Bauvereinigungen unbefristet und mit gedeckelten Mieten vermieten. Dank der Wohnbauförderung sei dafür gesorgt, „dass die Mietpreise völlig losgelöst vom Kapitalmarkt sind“ seien. „Das bedeutet Sicherheit“, erklärt sie. Bürgermeisterin Lagger-Pöllinger ist erfreut und betont: „Mit diesem Projekt begegnen wir der steigenden Nachfrage nach leistbarem Wohnraum.“ Kusternik streicht die Bedeutung des bezahlbaren Wohnraums hervor und erklärt: „Gemeinnützige Bauvereinigungen wirken auch als Korrektiv und als stärkste Mietpreisbremse am Wohnungsmarkt.“ Abschließend appelliert er an die neuen Mieter: „Pflegen Sie Wertschätzung, Gastfreundschaft und gute Nachbarschaft. Gemeinschaft macht das Leben lebenswerter.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.10.2025 um 15:58 Uhr aktualisiert