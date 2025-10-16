„Die Schuldenfalle ist Realität“: Kärnten setzt auf Finanzbildung

In Kärnten steigen die Privatkonkurse – doch Finanzbildung soll helfen, die Schuldenfalle zu vermeiden. Für Landesrat Daniel Fellner ist klar: "Wir müssen viel mehr über Geld sprechen."

Daniel Fellner (l.) betonte, wie wichtig es ist, über Geld zu sprechen – schon mit den Kleinsten.

In Zeiten hoher Lebenshaltungskosten und knapper Haushaltsbudgets wird Finanzbildung immer wichtiger. Darin waren sich Bildungsreferent Landesrat Daniel Fellner, Andreas Pregl von der Schuldnerberatung Kärnten und Clemens Mitterlehner von der ASB Schuldnerberatungen GmbH beim Pressefrühstück in Velden einig. Anlass war die 9. Österreichische Schuldenberatungstagung, die am 16. Oktober im Cap Wörth stattfindet.

„Wir müssen viel mehr über Geld sprechen“

„Man sagt ja, über Geld spricht man nicht – aber das ist der völlig falsche Zugang. Im Gegenteil: Wir müssen viel mehr über Geld sprechen“, betonte Fellner. Die aktuelle Teuerung, knappe Haushaltsbudgets und drohende Verschuldungen seien reale Herausforderungen, denen man aktiv begegnen müsse. „Die Schuldenfalle ist Realität und der nachhaltig wirksamste Schlüssel, um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, liegt in der Finanzbildung“, so Fellner, der in diesem Zusammenhang appelliert, die Themen Geld, Finanzen und Schulden „aus der Tabu-Zone“ zu holen, um Verschuldung vorzubeugen und finanzielle Eigenverantwortung zu stärken.

Immer mehr Privatkonkurse in Kärnten

Gemeinsam mit der Schuldnerberatung Kärnten bietet das Land verschiedene Finanzbildungsmaßnahmen an. Dass dies notwendig ist, zeigen aktuelle Statistiken: Über 490 Privatkonkurse gab es in Kärnten im Jahr 2025 bereits. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Plus von 3,6 Prozent – damit verzeichnet Kärnten den deutlichsten Anstieg an Privatinsolvenzen in ganz Österreich. Seit 2023 gibt es in Kärnten Programme für alle Altersgruppen – vom Kindergarten bis zu den Seniorinnen und Senioren.

„Kinder verlieren die Beziehung zu Geld“

Dass Finanzbildung bei den Kleinsten beginnt und auch vonnöten ist, wird in Fellners Rede deutlich. „Kinder verlieren die Beziehung zu Geld“, erklärt er. Wenn Kinder in die Landesregierung kommen und gefragt werden, was sie sich wünschen würden, kommen laut Fellner von 8-, 9-Jährigen oft Antworten wie „das iPhone XY, ein großes Haus, Auto, reich zu sein“. Für diese oft unrealistischen Erwartungen sei laut ihm auch Social Media mitverantwortlich: Denn dort würden auch Lebensmodelle gezeigt, in denen „Kinder und Jugendliche in Geld schwimmen“.

Andreas Pregl (l.) von der Schuldnerberatung Kärnten und Daniel Fellner sind sich einig: Finanzbildung ist unerlässlich.

Breites Finanzbildungsangebot in Kärnten

Vor diesem Hintergrund kein Wunder, dass auch das Kärntner Schülerparlament bereits seit 2024 die Einführung einer flächendeckenden Finanzbildung fordert. Dies ist auch in Fellners Sinne: „Die Zahlen sagen, dass es unumgänglich ist, eine (Finanz-)Bildung im Schulwesen zu implementieren.“ Bis es so weit ist, werden in Kärnten anderweitige Maßnahmen angeboten, darunter etwa der „Taschengeld-Führerschein“, der mittlerweile für die Kleinsten (Taschengeld-Führerschein MINI für Kindergartenkinder), für die Primarstufe I (Taschengeld-Führerschein KLASSIK), für die Sekundarstufe I (der neue Taschengeld-Führerschein PROFI advanced) und für die Sekundarstufe II (Finanzführerschein) angeboten wird. Für ältere Semester gibt es neu den „Finanzpass Senior“. Insgesamt haben bereits rund 7.500 Kärntnerinnen und Kärnten Schulungen der Schuldnerberatung Kärnten absolviert. „Unsere Bemühungen, wirklich alle Altersstufen zu erreichen, sind einzigartig – die Schuldenfalle kann schließlich jede und jeden treffen“, betonte Pregl.