Streit eskalierte: Mann (68) bedrohte Nachbarn mit Luftdruckgewehr

Ein Streit unter Nachbarn führte heute Nachmittag in Spittal zu einem Polizeieinsatz. Ein 68-Jähriger soll im Keller eines Wohnhauses seinen 62-jährigen Nachbarn mit einem Luftdruckgewehr bedroht haben.

Am 16. Oktober kam es in einem Keller eines Mehrparteienwohnhauses in Spittal an der Drau zwischen zwei Nachbarn zu einem Streit – „vorerst verbal“, wie die Polizei informierte. Doch dann eskalierte die Situation: Im Zuge des Streitgespräches bedrohte ein 68-Jähriger einen 62-Jährigen mit einer Luftdruckwaffe.

Mann kooperierte mit Polizei

„Beim Eintreffen der Polizeistreifen verließ der 68-Jährige unbewaffnet das Objekt und kooperierte mit den einschreitenden Polizeibeamten“, heißt es seitens der Polizei. Gegen den 68-Jährigen wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen und die Waffe sichergestellt. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. „Nach Abschluss der Erhebungen wird der 68-Jährige wegen Verdacht auf Gefährliche Drohung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt“, so die Polizei abschließend.