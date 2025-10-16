RSG 2030: So will Kärnten das Gesundheitssystem neu aufstellen

Mit dem Regionalen Strukturplan Gesundheit 2030 (RSG 2030) sollen in Kärnten neue Primärversorgungseinheiten, Ambulatorien und digitale Angebote entstehen. Der Plan sorgt jedoch auch für politische Diskussionen.

Kärnten arbeitet an einem neuen Zukunftsplan für die Gesundheitsversorgung. Der Regionale Strukturplan Gesundheit 2030 (RSG 2030) wurde am Montag, 13. Oktober, in der Regierungssitzung behandelt und soll nun auch im Landtag diskutiert werden. „Obwohl der RSG formal nicht den Landtag passieren müsste, wollen wir die breite Diskussion“, erklärte Gesundheitslandesrätin Beate Prettner dazu. Der Entwurf wurde bereits im Gesundheitsausschuss präsentiert und dem Bund zur Prüfung übermittelt. Ein endgültiger Beschluss ist am 24. November in der Landes-Zielsteuerungskommission geplant.

Neue Primärversorgungseinheiten und Ambulatorien geplant

Der RSG 2030 sieht vor, das Angebot außerhalb der Krankenhäuser deutlich auszubauen. Geplant sind bis zu zehn neue Primärversorgungseinheiten (PVE) mit längeren Öffnungszeiten und multiprofessionellen Teams sowie bis zu acht neue Ambulatorien in Bereichen mit langen Wartezeiten – etwa Augenheilkunde oder Dermatologie. Zusätzlich sollen fünf neue Facharzt-Kassenstellen entstehen. Auch im Klinikum Klagenfurt ist eine Erstversorgungsambulanz (EVA) nach dem Villacher Modell geplant – dort konnten laut Angaben des Landes Kärnten 87 Prozent der Fälle ohne Spitalsaufnahme behandelt werden konnten.

Klare Versorgungsaufträge für Fondskrankenhäuser

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Spezialisierung und Kooperation der Fondskrankenhäuser. Kärnten ist damit laut einer Pressemitteilung des Landes zum Thema das erste Bundesland, das jedem Spital einen klar definierten Versorgungsauftrag zuweist. Damit sollen Effizienz, Qualität und Standort-Sicherheit langfristig gestärkt werden.

1450 soll zentraler Zugangspunkt werden

Die Gesundheitshotline 1450 soll künftig zu einem zentralen Zugangspunkt für medizinische Beratung und Terminvergabe ausgebaut werden. Auch Telemedizin und digitale Angebote werden erweitert, um Wartezeiten zu verkürzen. Gleichzeitig wird die Übergangspflege ausgebaut, um Patientinnen und Patienten nach Spitalsaufenthalten besser betreuen zu können. Mit dem RSG 2030 „übernimmt Kärnten Verantwortung – für Patientinnen und Patienten, für das Gesundheitspersonal und für stabile Strukturen“, so Prettner abschließend.

Team Kärnten will rasche Umsetzung der Primärversorgungseinheiten

Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer pocht im Zusammenhang mit dem RSG 2030 vor allem eine rasche Umsetzung der versprochenen neuen Primärversorgungseinheiten bzw. Gesundheitszentren: „Aktuell ist nur eine einzige dieser Einrichtungen in unserem Bundesland im Betrieb, jetzt wird im neuen Regionalen Strukturplan Gesundheit wieder ein massiver Ausbau versprochen. Dieser muss auch eingehalten werden. Es ist essenziell, den niedergelassenen Bereich zu stärken, der eine wohnortnahe Versorgung sicherstellt.“

Grüne: „Land Kärnten darf nicht Ankündigungskaiser bleiben“

Auch die Grünen wollen vor allem eine rasche Umsetzung der Versprechungen sehen. „Ambulant vor stationär ist der richtige Weg – aber das Land Kärnten darf nicht Ankündigungskaiser bleiben, sondern muss jetzt auch liefern“, betont Olga Voglauer, Nationalratsabgeordnete und Landessprecherin der Grünen Kärnten. Und weiter: „Der Ausbau von Ambulatorien und Primärversorgungszentren als wohnortnahe Gesundheitsdrehscheiben mit langen Öffnungszeiten und umfassenden Therapieangeboten darf nicht länger auf der Stelle treten.“

FPÖ ortet Zerschlagung der ländlichen Gesundheitsversorgung

Die Kärntner FPÖ ortet hingegen eine Zerschlagung der Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum. FPÖ-Chef Erwin Angerer: „Geht es nach der SPÖ, wird alles zentralisiert und die Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum bricht weg. Das ist der falsche Weg, denn wir haben ohnehin mit Abwanderung zu kämpfen!“, so Angerer.