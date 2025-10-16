Skip to content
/ ©Thomas Kaiser
Ein Bild auf 5min.at zeigt den Blick auf den Hochstadel.
Am Freitag wird es in Kärnten sonnig.
Kärnten
16/10/2025
Wetterprognose

Herbstlich sonnig: So wird das Wetter am Freitag in Kärnten

Am Freitag erwartet die Kärntnerinnen und Kärntner herbstliches Wetter: Von Nebel bis Sonnenschein ist alles dabei.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(61 Wörter)

Der Freitag startet in Kärnten vielerorts trüb mit Nebel, doch in der zweiten Tageshälfte ist laut den Meteorologen der GeoSphere Austria mit viel Sonne zu rechnen. In der Früh ist es herbstlich frisch bei Temperaturen zwischen 2 und 7 Grad, am Nachmittag kann es bis zu 15 Grad haben.

