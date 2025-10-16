Herbstlich sonnig: So wird das Wetter am Freitag in Kärnten

Der Freitag startet in Kärnten vielerorts trüb mit Nebel, doch in der zweiten Tageshälfte ist laut den Meteorologen der GeoSphere Austria mit viel Sonne zu rechnen. In der Früh ist es herbstlich frisch bei Temperaturen zwischen 2 und 7 Grad, am Nachmittag kann es bis zu 15 Grad haben.