Große Betroffenheit über den Tod von Bleiburgs Bürgermeister

Die Stadtgemeinde Bleiburg und das Land Kärnten trauern um Bürgermeister Stefan Visotschnig (SPÖ), der in der Nacht zum 17. Oktober 2025 verstorben ist.

Die Nachricht von Stefan Visotschnigs Tod hat in Bleiburg und weit darüber hinaus tiefe Betroffenheit ausgelöst. Er galt als ein Mensch mit Herz, Tatkraft und großem Verantwortungsbewusstsein für seine Stadt. Über viele Jahre hinweg prägte er die Entwicklung der Gemeinde mit Engagement und großer Verantwortung. Besonders in herausfordernden Zeiten war er bekannt dafür, ein offenes Ohr für die Anliegen der Bürger zu haben.

Im Alter von 74 Jahren verstorben

Seit dem Jahr 1985 war er Mitglied des Gemeinderates und ab 1991 als Stadtrat und Marktreferent tätig. 1993 übernahm er die Funktion des Vizebürgermeisters, ehe er im Jahr 2003 zum Bürgermeister von Bleiburg gewählt wurde, teilte die Stadt mit. Visotschnig wurde 74 Jahre alt.

Große Anteilnahme

SPÖ-Landesrat Daniel Fellner zeigt sich tief betroffen über den Verlust: „Die Nachricht vom Tod des Bleiburger Bürgermeisters Stefan Visotschnig erfüllt uns mit großer Betroffenheit und Trauer. Mit ihm verliert die Stadtgemeinde Bleiburg einen engagierten, herzlichen und bodenständigen Menschen, der stets das Wohl seiner Gemeinde und ihrer Menschen in den Mittelpunkt gestellt hat.“ Fellner spricht der Familie, den Freunden und Wegbegleitern Visotschnigs sein aufrichtiges Beileid aus.

SPÖ Bleiburg trauert

Auch die SPÖ Bleiburg verabschiedet sich in einer emotionalen Stellungnahme von ihrem Bürgermeister, Kameraden und Freund: „Stefan war ein Mensch mit Herz, voller Tatkraft und Engagement für unsere Stadt Bleiburg. Mit unermüdlichem Einsatz und großer Verantwortung setzte er sich über viele Jahre hinweg für das Wohl unserer Gemeinde und ihrer Menschen ein. In guten wie in schweren Zeiten stand er an unserer Seite — als Bürgermeister, als Sozialdemokrat, als Mitmensch.“

Sein Vermächtnis soll in Ehren gehalten werden

Man wolle sein Vermächtnis in Ehren halten und Bleiburg in seinem Sinne weiter gestalten: „Stefan hinterlässt eine Lücke, die wir mit seinem Vermächtnis – mit seiner Haltung, seinem Gemeinsinn und seiner Liebe zu Bleiburg – ehrend füllen wollen. Möge sein Andenken uns Inspiration sein, Verantwortung zu leben und gemeinsam für unsere Stadt zu arbeiten“, so die SPÖ Bleiburg abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.10.2025 um 09:21 Uhr aktualisiert