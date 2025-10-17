Kärnten auf Schiene: Immer mehr steigen vom Auto auf die Bahn um

Was motiviert zum Umstieg vom Auto auf die Bahn? Das hat der VCÖ im Rahmen des VCÖ-Bahntests erhoben und die Ergebnisse bei der VCÖ-Fachveranstaltung am Donnerstag präsentiert.

Der wichtigste Anreiz für den Umstieg ist laut Umfrage das Klimaticket.

Immer mehr Kärntner lassen das Auto stehen und steigen auf die Bahn um. Laut aktuellem VCÖ-Bahntest haben 59 Prozent der Befragten in Kärnten in den vergangenen Monaten Autofahrten auf die Bahn verlagert – ein Spitzenwert im Bundesländervergleich.

Klimaticket als Hauptgrund für den Umstieg

Der wichtigste Anreiz für den Umstieg ist laut Umfrage das Klimaticket: Für 74 Prozent der Fahrgäste hatte der Erwerb des Tickets „sehr großen Einfluss“ darauf, künftig Strecken mit der Bahn statt mit dem Auto zurückzulegen. Auch die nutzbare Reisezeit (56 Prozent) und das verbesserte Bahnangebot (44 Prozent) spielen eine wesentliche Rolle. Nur 21 Prozent gaben an, wegen eines nicht verfügbaren Autos umzusteigen.

Klimaziele rücken näher

Laut VCÖ-Experte Michael Schwendinger wurde im Vorjahr in Österreich mit 15 Milliarden Personenkilometern so viel Bahn gefahren wie noch nie zuvor. „Das Potenzial, noch mehr Autofahrten auf die Bahn zu verlagern und damit Staus und Verkehrsbelastung zu reduzieren, ist groß. Gleichzeitig kommen wir damit unseren Klimazielen näher“, so Schwendinger. Daten des Umweltbundesamts zeigen, dass die Emissionen pro Personenkilometer bei der Bahn um 96 Prozent niedriger sind als bei Pkw mit Verbrennungsmotor.

Bessere Takte und kürzere Reisezeiten gefordert

Als wichtigste Maßnahmen, um noch mehr Menschen vom Umstieg zu überzeugen, nennen Kärntens Fahrgäste kürzere Gesamtreisezeiten und ein besseres Angebot außerhalb der Hauptverkehrszeiten. Jakob Lambert, Geschäftsführer von one mobility, sieht im Klimaticket einen zentralen Hebel: „Das KlimaTicket Österreich bietet alle öffentlichen Verkehrsmittel mit einem einzigen Ticket. Kundinnen und Kunden sind im ganzen Land unterwegs, lassen das Auto öfter stehen und leisten damit einen wertvollen Beitrag fürs Klima.“

Zukunftsfähiger Bahnverkehr braucht gute Verbindungen

Für Christof Hermann von der ÖBB-Personenverkehr AG steht fest: „Entscheidend ist die verlässliche Abstimmung von Bus und Bahn. Nur wenn Anschlüsse passen, funktioniert das System.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.10.2025 um 09:51 Uhr aktualisiert