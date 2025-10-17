Sanierung startet: Teilstück vom Gailtal Radweg wird asphaltiert

Der rund 90 Kilometer lange R3 Gailtal Radweg ist vor allem bei Familien mit Kindern für Radtouren beliebt und hat dementsprechend hohe überregionale und touristische Priorität. Auf Höhe der Ortschaft Nampolach ist der Radweg aufgrund notwendiger Hochwasserschutzmaßnahmen noch nicht asphaltiert.

Sanierung startet am Montag

Das soll sich heuer noch ändern. Ab Montag, 20. Oktober, starten die Instandsetzungsarbeiten an dem ungefähr zwei Kilometer langen Abschnitt. „Wir investieren gemeinsam mit Tourismusreferent Sebastian Schuschnig 135.000 Euro an Landesmitteln in diese Maßnahme, um die Qualität und Verkehrssicherheit dieses Streckenabschnittes bedeutend zu verbessern“, sagt Straßenbaureferent Martin Gruber. Weitere 65.000 Euro der Kosten finanziert die Stadtgemeinde Hermagor.

Umleitung für Radfahrer

Im Zuge der Arbeiten wird die bestehende Schotterfahrbahn aufbereitet, verdichtet und abschließend asphaltiert. Die Arbeiten sind voraussichtlich am 7. November 2025 abgeschlossen und können unter Aufrechterhaltung des Radverkehrs durchgeführt werden. Dieser kann während der Bauzeit über den etwas höher gelegenen beziehungsweise parallel zum Begleitweg verlaufenden Gaildamm oder über die L25 Egger Landesstraße umgeleitet werden. Die Zufahrt zur Kläranlage des Abwasserverbands Karnische Region ist grundsätzlich jederzeit möglich.