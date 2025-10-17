Spielplatz wird erweitert – Stadt investiert in Kinderfreude

Die Stadtgemeinde Spittal treibt ihre Spielplatzoffensive weiter voran. Nachdem bereits mehrere Spielplätze mit neuen, modernen Geräten ausgestattet wurden, erhält nun auch der Spielplatz Edling eine umfassende Neugestaltung.

„Mit der Erweiterung setzen wir einen weiteren wichtigen Schritt, um unseren jüngsten Bürgern sichere, abwechslungsreiche und attraktive Spielmöglichkeiten zu bieten. Investitionen in unsere Spielplätze sind Investitionen in Lebensqualität und in die Zukunft unserer Stadt“, betont Bürgermeister Gerhard Köfer.

Spielplatz wird mit neuen Geräten augestattet

Rund 100.000 Euro brutto werden in das Projekt investiert, wobei 60 Prozent der Kosten

durch eine Förderung des Landes Kärnten im Rahmen des KSPI-Programms übernommen

werden. „Die Kinder dürfen sich auf eine Vielzahl neuer Spielgeräte freuen, darunter ein

Bauplatz/Sandspiel, eine Krabblerkombination, ein Seiledschungel, eine Wippe, eine

Schaukel sowie eine imposante Netzpyramide“, so der Referent STR Andreas Unterrieder.

Umgesetzt wird die Spielplatzerweiterung von der Kärntner Firma Katz & Klump.

