Bayerische Tradition und gute Laune beim Oktoberfest von Eisner Auto

Weißwürste, Brezen und bayerische Tradition: Eisner Auto lädt noch bis morgen zum Oktoberfest in die Pischeldorfer Straße (Klagenfurt), nach Lienz und Spittal an der Drau ein.

Heute startete das Oktoberfest von Eisner Auto Pischeldorfer Straße (Klagenfurt), Lienz und Spittal an der Drau mit vollem Haus und echter bayerischer Gemütlichkeit. Die Gäste genossen leckere Weißwürste, Brezen und erfrischende Getränke in einer entspannten, festlich dekorierten Atmosphäre.

Morgen auch: Zusammen lachen und plaudern

Es wurde gelacht, geplaudert und neue Bekanntschaften geknüpft – eine perfekte Gelegenheit, das Team von Eisner Auto einmal ganz anders zu erleben. Die gute Stimmung und die herzliche Gastfreundschaft machten das Event zu einem echten Highlight. Wer heute keine Zeit hatte, muss nicht traurig sein: Morgen, am 18. Oktober, gibt es noch eine Chance, das Oktoberfest hautnah mitzuerleben. Außerdem gibt es auch tolle Angebote!

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.10.2025 um 14:52 Uhr aktualisiert