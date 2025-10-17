Mystery-Box-Trend erreicht das Lavanttal: Premiere beim Kolomonimarkt

Ein besonderes Highlight erwartet die Besucher des Wolfsberger Kolomonimarkts dieses Jahr: Erstmals werden dort sogenannte "Mystery-Boxen" angeboten. Bis Montag können Neugierige bei einem Stand die Katze im Sack kaufen.

Schon länger sind die sogenannten „Mystery-Boxen“ auch in Österreich ein Thema, vor allem in den sozialen Medien werden sie gehypt. Nun erreicht der Trend auch das Lavanttal: Beim Kolomonimarkt in Wolfsberg, der von 17. bis 20. Oktober am Marktgelände in Kleinedling über die Bühne geht, werden die Lavanttalerinnen und Lavanttaler erstmals die Möglichkeit haben, eine Mystery-Box zu ergattern.

Mysteriöse Packerl um 10, 15 oder 20 Euro

Das Konzept ist denkbar einfach: „Nicht abgeholte Pakete und verlorene Rücksendungen“ von verschiedenen Dienstleistern wie Amazon, Ebay, Hermes, DHL oder auch der Post werden bei einem Stand am Kolomonimarkt um 10, 15 oder 20 Euro angeboten. Der Kunde kauft dabei quasi die Katze im Sack: Niemand weiß, was in den Packerln drin ist. Wer damit kein Problem hat und auf einen kleinen Schatz hofft, hat am 17. Oktober ab 12 Uhr und von 18. bis 20. Oktober ab 8 Uhr am Kolomonimarkt die Möglichkeit, sich eine Mystery-Boy zu kaufen.