Zwei Einsätze fordern Kärntner Feuerwehr: „Fahrer hing noch im Gurt“

Am Donnerstag war die Freiwillige Feuerwehr Völkermarkt gleich doppelt gefordert: Zuerst wurde sie zu einem Containerbrand alarmiert und danach zu einem Unfall mit einer eingeklemmten Person.

Am 16. Oktober ging es bei der Freiwilligen Feuerwehr Völkermarkt rund. Um die Mittagszeit wurden sie zu einem Brand im Industriegebiet in Völkermarkt alarmiert. „Schon auf der Anfahrt war dichter Rauch sichtbar“, erklären die Florianis. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich um einen Containerbrand handelte. Unter schwerem Atemschutz öffneten die Feuerwehr den Container und löschte das brennende Material. Doch damit war der Einsatz noch nicht beendet: „Zur weiteren Brandbekämpfung wurde Schaum eingesetzt, anschließend der Container entleert und die noch glosenden Reste sorgfältig abgelöscht“, so die Florianis. Auch die Freiwillige Feuerwehr Haimburg und die Polizei standen im Einsatz.

©Freiwillige Feuerwehr Völkermarkt Im Industriegebiet Völkermarkt geriet am Donnerstag ein Container in Brand. ©Freiwillige Feuerwehr Völkermarkt Die Feuerwehren Völkermarkt und Haimburg rückten aus, um den Brand zu löschen.

Verkehrsunfall auf der Packer Bundesstraße

Am Donnerstagnachmittag wurde die Feuerwehr Völkermarkt erneut alarmiert, diesmal auf die Packer Bundesstraße. Gemeinsam mit den Freiwilligen Feuerwehren St. Margarethen ob Töllerberg und Kühnsdorf rückten sie zu einem Verkehrsunfall aus. Vor Ort erwartete die Einsatzkräfte eine eingeklemmte Person: „Ein PKW war auf der Beifahrerseite zum Stillstand gekommen – der Fahrer hing noch im Sicherheitsgurt“, schildert die Freiwillige Feuerwehr Völkermarkt die Situation. Sie entfernten die Windschutzscheibe des Autos und konnten die eingeklemmte Person daraufhin aus dem Fahrzeug befreien. Sie wurde dem Rettungsdienst übergeben.