Falscher Investmentberater zockt Kärntner ab – fünfstelliger Schaden

Am 17. Oktober 2025 erstattete ein 37-Jähriger aus dem Bezirk Spittal an der Drau Anzeige wegen Internetbetrugs, wie die Polizei berichtete. Doch was war passiert? Im Juni 2025 war der Mann durch eine Werbeplatzierung im Internet auf die Homepage einer vermeintlichen Investmentberatung aufmerksam geworden. Dort hinterließ er seine Daten und wurde anschließend telefonisch von einem angeblichen Investmentberater aus dem Ausland kontaktiert.

Überweisungen über Überweisungen

Nach telefonischer Anleitung führte er mehrere Überweisungen durch. In einem fiktiven Krypto-Wallet wurde ihm suggeriert, dass sich sein Geld vermehre. Doch dann kam das böse Erwachen: Als er schließlich eine Auszahlung verlangte, wurde er aufgefordert, zur Liquiditätsprüfung zwei weitere Überweisungen zu tätigen. Für die finale Auszahlung sollte er zudem die Steuer im Voraus bezahlen. Da reichte es dem Kärntner schließlich. „Da die versprochene Gewinnausschüttung dennoch ausblieb, erstattete er nun Anzeige“, erklärt die Polizei. Insgesamt entstand dem Mann ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich.