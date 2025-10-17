„So geht Respekt!“: Kärntner Schüler sagen Hass im Netz den Kampf an

Hass im Netz ist für viele Jugendliche Alltag. Das Kärntner Projekt „#nohate – So geht Respekt!“ setzt genau hier an: Schulklassen entwickeln kreative Medienprojekte gegen digitale Gewalt. Eine Anmeldung ist jetzt wieder möglich.

Hass im Netz trifft viele Jugendliche unmittelbar – aber oft fehlt das Wissen, wie man sich davor schützen oder respektvoll reagieren kann. Genau hier setzt das Projekt „#nohate – So geht Respekt!“ an. Seit 2021 wird es von der Gleichbehandlungsstelle des Landes Kärnten gemeinsam mit der Bildungsdirektion Kärnten initiiert und vom Verein EqualiZ umgesetzt. Ab sofort können sich wieder Schulklassen ab der 9. Schulstufe für das Schuljahr 2025/26 bewerben.

Social-Media-Videos gegen Hass im Netz

Das Projekt setzt auf Aufklärung, Reflexion und aktive Beteiligung: Jugendliche erarbeiten über ein Schuljahr hinweg eigene Medienprojekte – von Videos bis zu Social-Media-Kampagnen. So entstanden in den vergangenen Jahren unter anderem eine Website, Postkarten, Sticker und Videoclips. Im letzten Schuljahr zeigte etwa die 4. Klasse der MS Völkendorf in Villach, wie kreativ Jugendliche mit den Themen Hate Speech, digitale Gewalt und Ausgrenzung umgehen können. Das Ergebnis: eindrucksvolle Social-Media-Videos, die im Netz große Reichweite erzielten.

Aktive Mitgestaltung führt zu „authentischen Botschaften“

„Das Projekt soll Jugendliche sensibilisieren und einen bewussten Umgang mit digitalen Medien fördern“, betont die mittlerweile zurückgetretene Jugend-Landesrätin Sara Schaar. „Es liegt in unserer Verantwortung, ihnen die Fähigkeiten zu vermitteln, um online sicher und respektvoll zu interagieren und Hass im Netz zu bekämpfen.“ Und Christine Erlach vom Verein EqauliZ ergänzt: „Wenn Jugendliche die Möglichkeit bekommen, ihre eigenen Sichtweisen einzubringen und Projekte aktiv mitzugestalten, entstehen starke und authentische Botschaften.“ Auch Bildungsdirektorin Isabella Penz unterstützt das Projekt und unterstreicht die Wichtigkeit von Präventionsarbeit: „Es ist ein Qualitätskriterium von Schulen, sich aktiv mit dem Thema Cybermobbing auseinanderzusetzen – Lehrkräfte und Eltern müssen zusammenarbeiten um Kinder und Jugendliche zu begleiten und im Fall eines Falles angemessen reagieren.“