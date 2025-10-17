Auf Kärnten wartet zum Wochenendauftakt ein goldener Herbsttag

Pünktlich zum Wochenende meint es der Wettergott gut mit den Kärntnerinnen und Kärntnern. Wie die Meteorologen von GeoSphere Austria informieren, ist am Samstag nach der Auflösung einiger Frühnebelfelder mit strahlendem Sonnenschein zu rechnen – und das bei meist wolkenlosem Himmel. Nur vereinzelt und vor allem im Osten des Landes ziehen harmlose Wolken durch. Höchstwerte bis zu 16 Grad runden das Herbstwetter ab.