Minibagger gemietet, nie zurückgebracht – jetzt ermittelt die Polizei

Ein Baumaschinenverleiher aus Klagenfurt erstattete heute Anzeige bei der Polizei: Ein 35-Jähriger hat einen Minibagger ausgeliehen, doch zum Rückgabetermin herrschte Funkstille.

Am 17. Oktober erstattete ein Baumaschinenverleiher aus Klagenfurt Anzeige wegen des Verdachts der Veruntreuung, wie die Polizei informierte. Ein 35-jähriger Mann hatte sich für private Erdarbeiten einen Minibagger samt Anhänger an ein Waldgrundstück im Bezirk Feldkirchen liefern lassen. Da er das Gerät zum vereinbarten Rückgabetermin weder zurückbrachte noch erreichbar war und eine Nachschau am Lieferort erfolglos blieb, erstattete der Verleiher Anzeige. „Es entstand ein Schaden im mittleren fünfstelligen Eurobereich“, so die Polizei abschließend.