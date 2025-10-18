Erster Bezirkssicherheitsgipfel stärkt Zusammenarbeit in Kärnten

Mit einer neuen landesweiten Sicherheits-Offensive, dem „Bezirkssicherheitsgipfel“, setzt das Land Kärnten noch mehr auf enge Kooperation, direkten Austausch und eine bessere Vernetzung aller sicherheitsrelevanten Institutionen.

Mit dem ersten Bezirkssicherheitsgipfel in Spittal an der Drau startete Kärnten am 13. Oktober eine neue landesweite Sicherheits-Offensive. Ziel der Initiative ist es, die Zusammenarbeit zwischen Behörden, Gemeinden, Einsatzorganisationen und der Zivilgesellschaft zu stärken, um Gefahren frühzeitig zu erkennen und gemeinsam für mehr Sicherheit zu sorgen.

„Sicherheit entsteht durch Zusammenarbeit, Wissen und Vorbereitung“

„Die Menschen in Kärnten sollen wissen: Wir kümmern uns um ihre Sicherheit – nicht mit Einzelmaßnahmen, sondern mit einer breiten Allianz“, betonte Katastrophenschutzreferent Daniel Fellner beim Auftakt im Kulturhaus Seeboden. „Sicherheit entsteht nicht zufällig, sondern durch Zusammenarbeit, Wissen und Vorbereitung.“

Erster Bezirkssicherheitsgipfel in Spittal

Zum ersten Bezirkssicherheitsgipfel lud das Land Kärnten gemeinsam mit der Bezirkshauptmannschaft Spittal an der Drau unter der Leitung von BH Markus Lerch ein. Unter den Teilnehmern befanden sich unter anderem Alexander Tomasi von der Stadt Villach, Bürgermeister Thomas Schäfauer, Bezirksfeuerwehrkommandant Kurt Schober, Landtagsabgeordnete Marika Lagger-Pöllinger, Abteilungsleiter Gemeinden und Katastrophenschutz des Landes Kärnten Stefan Primosch, und der Katastrophenschutzbeauftragte-Stellvertreter Christian Gamsler.

Drehscheibe für Kooperationen und Innovationen

Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen aktuelle Themen wie Naturkatastrophen, Extremwetterereignisse, Cybergefahren und Zivilschutzfragen. Zudem wurden Erfahrungen aus dem Terroranschlag in Villach reflektiert und Neuerungen im Bereich AT-Alert, Waldbrandentschädigung, Nothilfswerk Kärnten sowie das Freiwilligenzentrum Kärnten vorgestellt. Der Bezirkssicherheitsgipfel soll als Drehscheibe für Kooperation und Innovation dienen. Ziel sei es, so Fellner, bewährte Strukturen zu stärken und neue Lösungsstrategien für künftige Herausforderungen zu entwickeln.

„Kärnten ist stark, wenn wir zusammenhalten“

Die Bezirkssicherheitsgipfel sollen künftig regelmäßig in allen Kärntner Bezirken stattfinden und gelten als eine der größten Sicherheitsinitiativen der letzten Jahre. „Kärnten ist stark, wenn wir zusammenhalten. Sicherheit ist Teamarbeit – und genau das wollen wir mit dieser Offensive leben und weiter ausbauen“, betonte Fellner abschließend.