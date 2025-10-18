Skip to content
Region auswählen:
/ ©pixabay.com
Das Foto auf www.5min.at zeigt einen Parkplatz.
Im Durchschnitt kommen in Kärnten 661 Autos auf 1.000 Personen.
Kärnten
18/10/2025
Aktuelle Analyse

Villach und Klagenfurt mit niedrigster Autodichte Kärntens

In Villach und Klagenfurt ist in Kärnten die Anzahl der Autos pro 1.000 Einwohner am niedrigsten, im Bezirk Völkermarkt am höchsten, wie eine aktuelle VCÖ-Analyse auf Basis von Daten der Statistik Austria zeigt.

von Julia Strammer Das Foto auf www.5min.at zeigt die Onlineredakteurin Julia Strammer von 5 Minuten.
2 Minuten Lesezeit(299 Wörter)

In Villach und Klagenfurt gibt es im Landesvergleich die geringste Zahl an Autos pro Einwohner: Laut einer aktuellen Analyse des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ) auf Basis von Daten der Statistik Austria kommen in Villach 605 und in Klagenfurt 623 Autos auf 1.000 Einwohner. Am höchsten ist der Autobesitz im Bezirk Völkermarkt mit 714 Fahrzeugen, gefolgt von Wolfsberg mit 708.

Zwölf Prozent werden betrieblich genutzt

Im Durchschnitt kommen in Kärnten 661 Autos auf 1.000 Personen – zwölf Prozent davon werden betrieblich genutzt. Betrachtet man nur die Fahrzeuge privater Haushalte, liegt der Motorisierungsgrad bei 581 Pkw, in Villach sogar nur bei 535 und in Klagenfurt bei 521.

„Ortskerne müssten gestärkt werden“

„Auch in den Regionen ist eine Trendwende möglich. Die Autoabhängigkeit kann reduziert und die Freiheit in der Verkehrsmittelwahl erhöht werden“, betont VCÖ-Experte Michael Schwendinger. Eine entscheidende Rolle spiele dabei die Raumordnung: Ortskerne müssten gestärkt, Einkaufsmöglichkeiten besser erreichbar und Zersiedelung vermieden werden.

Neuer Fahrplan soll Verbesserung bringen

Mit dem Start der Koralmbahn Mitte Dezember soll sich das öffentliche Verkehrsangebot in Kärnten deutlich verbessern. Der neue Fahrplan bringt im Zentralraum Kärnten einen Halbstundentakt, zwischen Klagenfurt und St. Veit sogar einen 20-Minuten-Takt. Auch das Busangebot wird ausgeweitet, neue Bedarfsverkehre entstehen insbesondere in Mittelkärnten. Der VCÖ verweist zudem auf das Kärnten Ticket, mit dem um 430 Euro ein Jahr lang im gesamten Bundesland gefahren werden kann. „Wer vom Auto auf Bahn oder Bus umsteigt, spart viel Geld – vor allem Pendler profitieren von den neuen Angeboten“, so Schwendinger.

Betriebe können Öffi-Jobtickets anbieten

Betriebe könnten den Umstieg zusätzlich fördern, indem sie Öffi-Jobtickets anbieten und ihre Mitarbeitenden über die erweiterten Bahn- und Busverbindungen informieren. So werde nicht nur das Klima geschont, sondern auch die Lebensqualität in Kärnten verbessert.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Artikel zum Thema:

Mehr Interessantes

Folge uns auf: