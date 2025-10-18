Frontalcrash auf der B100: Zwei Verletzte bei schwerem Unfall in Dellach

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B100 bei Dellach kollidierten Samstagfrüh zwei Fahrzeuge nahezu frontal miteinander. Beide Lenker wurden verletzt und ins Krankenhaus Lienz gebracht.

Am Samstagmorgen gegen 6.25 Uhr kam es auf der Drautal Straße (B100) im Bereich Dellach zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Mann aus Rumänien war mit einem Kastenwagen in Richtung Lienz unterwegs, während ihm ein 50-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Spittal an der Drau entgegenkam.

Fahrzeuge wurden in den Straßengraben geschleudert

Aus bislang ungeklärter Ursache prallten die beiden Fahrzeuge nahezu frontal zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge in den südlichen Straßengraben geschleudert. Die Lenker erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden vom Rettungsdienst sowie einem Notarztteam ins Krankenhaus Lienz gebracht.

Totalschaden

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die B100 war während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten nur einspurig befahrbar. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Dellach/Drau und Rittersdorf.