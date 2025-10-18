Vermisstenfall in Kärnten: Wer hat Christian (51) gesehen?

Der 51-jährige Christian aus Spittal an der Drau wird seit August vermisst. Solltest du ihn sehen, melde dich bitte bei der Polizei.

Seit Montagnachmittag, dem 18. August 2025, wird der 51-jährige Christian M. aus dem Bezirk Spittal an der Drau vermisst. Der Mann ist hörbeeinträchtigt, über 180 Zentimeter groß und hat dunkelblonde Haare. Welche Kleidung er zum Zeitpunkt seines Verschwindens getragen hat, ist derzeit nicht bekannt.

Jeder Hinweis kann helfen

Laut Angaben des Vereins „Österreich findet euch“ wurde Christian zuletzt gegen 16 Uhr gesehen. Seither fehlt von ihm jede Spur. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort von Christian hat oder ihn gesehen hat, wird gebeten, sich umgehend an jede Polizeidienststelle oder den Notruf 133 zu wenden. Jeder Hinweis kann helfen, Christian rasch zu finden.