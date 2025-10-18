Land Kärnten erhielt Preis für Künstliche Intelligenz

Ausgezeichnet wurde Kärnten für sein von Künstlicher Intelligenz (KI) gestütztes Assistenzsystem, welches bei den „Raus aus Öl“-Förderanträgen eingesetzt wird. Für die Fachjury ist der Kärntner Beitrag ein „tolles Projekt von einer Landesverwaltung und ein großer Schritt in der Verwaltungsmodernisierung. Ein Projekt wie man es sich als Bürger wünscht.“

Kaiser: „Bestätigt eindrucksvoll die Vorreiterrolle“

Ein Lob das verbunden mit der Auszeichnung für Landeshauptmann Peter Kaiser ein „klarer Beleg für die Richtigkeit unserer Digitalisierungsstrategie, mit der wir das umfangreiche Serviceangebot des Landes Kärnten noch effizienter und bürgerfreundlicher gestalten“ ist. „Der Austrian AI Excellence Award bestätigt eindrucksvoll die Vorreiterrolle, die wir als Land Kärnten im Bereich der digitalen Innovation einnehmen. Mein Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die mit ihrem Engagement und Know-how diesen Erfolg möglich gemacht haben“, so der Landeshauptmann.

Prozesse vereinfachen

„Das Land Kärnten zielt mit seiner KI-Strategie darauf, Prozesse mithilfe von KI-Agenten weiter zu vereinfachen und die Mitarbeitenden so zu entlasten“, erklärt Kärntens CDO und CIO Christian Inzko. Das Projekt des Landes schaffte es beim Austrian AI Excellence Award aus 20 Einreichungen in die Endrunde mit fünf Teilnehmenden. Die ersten Plätze gingen beide an namhafte Industrie- und Gewerbebetriebe. Für den Award zeichnet die LSZ Community Plattform verantwortlich, die jedes Jahr über 30 Events mit mehr als 6.000 Teilnehmer veranstaltet. Der erstmals vergebene Award zeichnet Organisationen aus, die Künstliche Intelligenz erfolgreich und verantwortungsvoll in ihren Geschäftsalltag integrieren. Für die Landes-IT um Leiter Christian Inzko nahmen Petra Aigner und Matthias Bergner den Preis entgegen.