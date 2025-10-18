Eisenteile in Erntegut gefunden: „Sind wie Geschosse“

Vor circa einer Woche kam es im Villacher Stadtteil Tschinowitsch zu einem Vorfall. In abgemähtem Erntegut wurden Eisenteile entdeckt. Die Polizei ermittelt aktuell dazu.

Ein 5-Minuten Leser meldete sich kürzlich mit der Nachricht: „Heute beim Häckseln in Tschinowitsch hat uns jemand Eisenteile in die Schwade gelegt, für Hinweise wären wir dankbar.“ Auch die Polizei bestätigt den Vorfall auf Nachfrage, welcher sich in der Nacht vom 12. auf den 13. Oktober 2025 ereignet hat. Die Ermittlungen laufen.

Weitreichende Konsequenzen

Der Leser betont, dass die Nägel entdeckt wurden, als sie auf den Abfahrer warteten, hier „schauen wir immer um den Häcksler.“ Die Konsequenzen dessen wären freilich nicht ohne. Hier hätte es einen Maschinenschaden in Höhe von mehreren tausend Euro geben können. Außerdem sind die Eisenteile, wenn sie durch die Schleuder des Häckslers sind, „wie Geschosse“, erzählt er weiter im Gespräch mit 5 Minuten. Bislang gab es noch keinen ähnlichen Vorfall: „Es ist das erste Mal passiert.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.10.2025 um 17:58 Uhr aktualisiert