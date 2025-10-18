Rauchwolken über dem Goldeck: Kärntner Florianis im Einsatz

Mit den Worten "am Goldeck brennt es anscheined", meldete sich eine 5-Minuten-Leserin am heutigen Samstagabend in der Redaktion. Ein Video zeigt außerdem Rauchwolken.

Über dem Goldeck im Bezirk Spittal an der Drau sind Rauchwolken zu erkennen. Ein entsprechendes Video ließ uns die Leserin auch zukommen.

Einsatz läuft gerade

Auf Nachfrage von 5 Minuten bestätigt auch Trojer Johannes, Stadtkommandant der Feuerwehr Spittal an der Drau gegen 19 Uhr einen laufenden Feuerwehreinsatz. „Die Fahrzeuge sind rauf aufs Goldeck zu einem Einsatz.“ Mehr Informationen sind zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt, diese folgen.