Holzbaupreis Kärnten 2025: 16 herausragende Bauten ausgezeichnet

Rund 80 Bauten wurden für den diesjährigen Wettbewerb, der von proHolz Kärnten und dem Architektur Haus Kärnten alle zwei Jahre ausgelobt wird, eingereicht. Die Jury, bestehend aus Sylvia Polleres (Holzforschung Austria), Johannes Kaufmann (Johannes Kaufmann & Partner-Architektur) und Holzbaumeister Willibald Longin jun., nominierten 19 Objekte, die anschließend bereist wurden.

Spannende Projekte

Schlussendlich vergaben sie zwei Holzbaupreise, vier Auszeichnungen, fünf Anerkennungen und einen Sonderpreis. In der Kategorie „Export“, in der Kärntner Planer und Holzbauunternehmen Bauten außerhalb des Bundeslandes einreichen können, gab es sechs Nominierungen, aus denen je zwei Auszeichnungen und Anerkennungen hervorgingen. Unter den prämierten Objekten befinden sich in diesem Jahr mehrere öffentliche Bauten sowie Revitalisierungen und Sanierungen. Dazu hob die Jury positiv hervor, dass das Thema Weiterbauen und den Bestand zu nutzen offensichtlich vielfach angekommen ist und dass dadurch spannende und wirtschaftlich umgesetzte Projekte entstanden sind.

Langfristiger CO2-Speicher

Die Urkunden überreichte proHolz-Obmann-Stellvertreter Johannes Thurn-Valsassina in Vertretung des proHolz-Obmanns Johann Weinberger. Er freute sich über die Fülle und Vielfalt der ausgezeichneten Bauten. „Das zeigt die Stärke des Holzbaus in unserem Land“, betonte Thurn-Valsassina. Weinberger ließ den Preisträgern seine Glückwünsche ausrichten. „Ich gratuliere ihnen und danke allen, die Projekte zum diesjährigen Holzbaupreis eingereicht haben. Sie tragen dazu bei, die Bedeutung unseres heimischen Rohstoffes und des Baustoffes Holz einer breiten Öffentlichkeit bewusst zu machen“, so der proHolz-Obmann. Holz hat herausragende bauphysikalische Eigenschaften, die sich seit Jahrhunderten bewähren. Bauen mit Holz ist auch ein wesentlicher Beitrag zur Erreichung der von der EU gesteckten Klimaziele, denn verbautes Holz ist ein langfristiger CO 2 -Speicher. Darüber hinaus benötigt Holz für seine Be- und Verarbeitung signifikant weniger Energie als alle anderen Baustoffe.

©WKK | Ferdinand Neumüller | Am Foto: proHolz-Obmann-Stellvertreter Johannes Thurn-Valsassina (r.) überreichte die Urkunden und bedankte sich bei Jury und Hauptsponsor Kelag und deren Vorstand Reinhard Draxler (l.). ©WKK | Ferdinand Neumüller | Am Foto: Die siegreichen Architektenteams von links : Michael Lammer, Yvonne Lammer, Sonja Hohengasser und Jürgen Wirnsberger.

Kelag sponserte Preisgeld

Das Preisgeld in der Höhe von insgesamt 7.000 Euro wurde auch in diesem Jahr von der Kelag gesponsert. Je 3.000 Euro erhielten die Architektenteams der beiden Hauptpreise, 1.000 Euro gingen an den Architekten des Sonderpreises. Die Schecks hatte Kelag-Vorstand Reinhard Draxler mitgebracht und er kündigte an, auch beim nächsten Mal wieder gern als Sponsor zur Verleihung des Holzbaupreises zu kommen. Weitere Informationen zu den ausgezeichneten Bauten findest du auf der Website.