So wird das Sonntagswetter in Kärnten

Am Sonntag erwartet die Kärntner teils zäher Hochnebel. Im Westen des Landes löst sich dieser bald auf, im Osten hält er sich noch etwas länger.

Der Sonntag startet mit Hochnebel, der sich einige Stunden hält und bis auf rund 1.700 Meter hinauf reichen kann. „Im Westen wird der Hochnebel bald von ausgedehnten Wolken einer schwachen Warmfront abgelöst. Zwischendurch gibt es aber auch etwas Sonnenschein“, heißt es von den Meteorologen der Geosphere Austria. In Unterkärnten hält sich der Hochnebel teils zäh und teilweise lockert er erst am Nachmittag auf, dann allerdings treffen die ausgedehnten Wolkenfelder auch in den östlichen Landesteilen ein. Die Temperaturen erreichen maximal 14 Grad.