Stall in Vollbrand, nachdem sich Heu wohl selbst entzündet hat
In Oberdorf (Gemeinde Rennweg am Katschberg, Bezirk Spittal an der Drau) hat vor einigen Tagen ein Stall lichterloh gebrannt. Nun ist klar: Täter gibt es wohl keinen.
Das Feuer wurde dabei in der Nacht auf Donnerstag, 16. Oktober 2025, vom 33-jährigen Besitzer entdeckt, der die Einsatzkräfte alarmierten. Die Tiere konnte er anschließend noch in Sicherheit bringen, Personen wurden keine verletzt. Der aus Holz bestehende obere Teil des Stallgebäudes brannte allerdings komplett aus. Alles dazu hier: 170 Florianis bei Großbrand in Stallgebäude im Einsatz.
„Keine Hinweise auf vorsätzliche oder fahrlässige Brandursache“
In den vergangenen Tagen war die Polizei dann drauf und dran, die Brandursache zu ermitteln. Nun gibt man bekannt, dass „keine Hinweise auf eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandursache festgestellt werden“ konnten. Und weiter: „Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte es sich um eine Heuselbstentzündung gehandelt haben.“