In der Nacht auf den 16. Oktober brannte ein Stall in Oberdorf (Gemeinde Rennweg am Katschberg) lichterloh.
Gemeinde Rennweg
19/10/2025
Ursachenforschung

Stall in Vollbrand, nachdem sich Heu wohl selbst entzündet hat

In Oberdorf (Gemeinde Rennweg am Katschberg, Bezirk Spittal an der Drau) hat vor einigen Tagen ein Stall lichterloh gebrannt. Nun ist klar: Täter gibt es wohl keinen.

von Phillip Plattner
Das Feuer wurde dabei in der Nacht auf Donnerstag, 16. Oktober 2025, vom 33-jährigen Besitzer entdeckt, der die Einsatzkräfte alarmierten. Die Tiere konnte er anschließend noch in Sicherheit bringen, Personen wurden keine verletzt. Der aus Holz bestehende obere Teil des Stallgebäudes brannte allerdings komplett aus. Alles dazu hier: 170 Florianis bei Großbrand in Stallgebäude im Einsatz.

Mehrere Feuerwehrwehren rückten zum Feuer in Oberdorf aus.
Gegen fünf Uhr morgens war der Brand eingedämmt.
Die Tiere konnten noch in Sicherheit gebracht werden.
Personen wurden keine verletzt.

„Keine Hinweise auf vorsätzliche oder fahrlässige Brandursache“

In den vergangenen Tagen war die Polizei dann drauf und dran, die Brandursache zu ermitteln. Nun gibt man bekannt, dass „keine Hinweise auf eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandursache festgestellt werden“ konnten. Und weiter: „Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte es sich um eine Heuselbstentzündung gehandelt haben.“

©Freiwillige Feuerwehr Rennweg am Katschberg | In der Nacht auf Donnerstag, 16. Oktober 2025, wurden die Feuerwehren nach Oberdorf gerufen.
