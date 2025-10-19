Stall in Vollbrand, nachdem sich Heu wohl selbst entzündet hat

In Oberdorf (Gemeinde Rennweg am Katschberg, Bezirk Spittal an der Drau) hat vor einigen Tagen ein Stall lichterloh gebrannt. Nun ist klar: Täter gibt es wohl keinen.

Das Feuer wurde dabei in der Nacht auf Donnerstag, 16. Oktober 2025, vom 33-jährigen Besitzer entdeckt, der die Einsatzkräfte alarmierten. Die Tiere konnte er anschließend noch in Sicherheit bringen, Personen wurden keine verletzt. Der aus Holz bestehende obere Teil des Stallgebäudes brannte allerdings komplett aus. Alles dazu hier: 170 Florianis bei Großbrand in Stallgebäude im Einsatz.

©Freiwillige Feuerwehr Rennweg am Katschberg | Mehrere Feuerwehrwehren rückten zum Feuer in Oberdorf aus. ©Freiwillige Feuerwehr Rennweg am Katschberg | Gegen fünf Uhr morgens war der Brand eingedämmt. ©Freiwillige Feuerwehr Rennweg am Katschberg | Die Tiere konnten noch in Sicherheit gebracht werden. ©Freiwillige Feuerwehr Rennweg am Katschberg | Personen wurden keine verletzt.

„Keine Hinweise auf vorsätzliche oder fahrlässige Brandursache“

In den vergangenen Tagen war die Polizei dann drauf und dran, die Brandursache zu ermitteln. Nun gibt man bekannt, dass „keine Hinweise auf eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandursache festgestellt werden“ konnten. Und weiter: „Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte es sich um eine Heuselbstentzündung gehandelt haben.“