Gold für Kärnten: Grigore Pleskonjic gewinnt Bundeslehrlingswettbewerb

Beim Bundeslehrlingswettbewerb der Metalltechniker in Oberösterreich sicherte sich Grigore Pleskonjic von der Kostwein Maschinenbau GmbH den ersten Platz in der Kategorie Maschinenbau-, Werkzeugbau- und Zerspanungstechnik.

Kärnten hat wieder Grund zum Jubeln: Grigore Pleskonjic von der Kostwein Maschinenbau GmbH holte beim Bundeslehrlingswettbewerb der Metalltechniker 2025 in Oberösterreich Gold im Bereich Maschinenbau-, Werkzeugbau- und Zerspanungstechnik. Er setzte sich gegen die besten Lehrlinge aus allen Bundesländern durch und ließ seine Kontrahenten aus Oberösterreich und Salzburg hinter sich.

Mehrere Wettbewerbsmodule

In mehreren Wettbewerbsmodulen mussten die Teilnehmer Präzision, Fachwissen und Ausdauer beweisen. Die Aufgaben reichten vom millimetergenauen Drehen und Fräsen bis hin zur Analyse komplexer Fertigungsprozesse und verlangten höchste Konzentration und technisches Verständnis.

Leistung, die beeindruckt

„Grigore Pleskonjic hat eindrucksvoll gezeigt, welches Potenzial in unserem Kärntner Nachwuchs steckt. Seine Leistung steht stellvertretend für die Qualität der dualen Ausbildung und für die hervorragende Arbeit unserer Lehrbetriebe“, gratuliert Karl Paulitsch, Landesinnungsmeister der Kärntner Metalltechniker. Grigore Pleskonjic hatte sich bereits im Juni beim Landeslehrlingswettbewerb der Metalltechniker in Villach gegen starke Konkurrenz durchgesetzt und sich damit das Ticket für das Bundesfinale gesichert.

Das Ergebnis: Grigore Pleskonjic – Kostwein Maschinenbau GmbH, Kärnten Jonas Kößlbacher – Hargassner GmbH, Oberösterreich Noah Hölzl – Schlosserei Hasenöhrl GmbH, Salzburg

©Citiyfoto.at Bei der Siegehrung wurden die besten Talente aus allen sechs Bereichen gekürt. V. l.: Alois Hinterer (Bundeslehrlingswart), Daniel Katerl (Land- und Baumaschinentechnik, Oberösterreich), Markus Huber (Sieger Fahrzeugbautechnik, Salzburg), Magdalena Kern (Siegerin Stahlbau- und Schweißtechnik, Tirol), Matteo Felber (Sieger Metallbau- und Blechtechnik, Steiermark), Vinzent Hofinger (Sieger Schmiedetechnik, Tirol), Grigore Pleskonjic (Maschinenbau-, Werkzeugbau- und Zerspanungstechnik, Kärnten) und Friedrich Danner (Landesinnungsmeister Oberösterreich).

Vorbild für die nächste Generation

Für die Kärntner Wirtschaft ist dieser Erfolg ein starkes Signal. „Wenn junge Menschen mit dieser Leidenschaft und Präzision ans Werk gehen, können wir optimistisch in die Zukunft schauen“, so Paulitsch. „Die duale Ausbildung ist unser stärkstes Fundament – und Erfolge wie dieser zeigen, dass sie international konkurrenzfähig ist.“ Der Bundeslehrlingswettbewerb der Metalltechniker wird jährlich von der Bundesinnung organisiert und wird in insgesamt sechs Kategorien ausgetragen. Im nächsten Jahr werden Österreichs beste Nachwuchskräfte dann in Vorarlberg gekürt.