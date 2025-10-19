Unser Tourismus ist gerettet

Wir sind gerettet! Der Kärntner Tourismus, er soll und wird leben! Wie das? Mit einem ganz einfachen Rezept: Wir ziehen den Touristen einfach mehr Geld aus der Tasche und schon ist alles gut.

Glauben zumindest Touristiker und Tourismuspolitiker und solche, die sich dafür halten. Knackige 4,50 Euro pro Nacht soll also künftig jeder Gast als Kurtaxe bezahlen. Verzeihung, das wird künftig ja Aufenthaltsabgabe heißen. Das klingt fast wie die uns allen sympathischen Parkgebühren: Wir erlauben dem geschätzten Gast sich in Kärnten aufzuhalten, aber halt nur, wenn er dafür eine Abgabe leistet. Und das nicht zu knapp.

Werden Urlauber auf die Öffis umsteigen?

Für eine, sagen wir mal dreiköpfige Familie, die sich eine Woche lang in Kärnten aufhält (weil man darf ja scheinbar nicht Urlaub sagen) werden knapp 100 Euro zusätzlich zu Kost, Logis und allen anderen Kosten verrechnet. Aber man darf den Erfindern dieses Unsinns ja nicht Unrecht tun: Es gibt dafür Gratistickets für alle öffentlichen und touristischen Verkehrsmittel. Nun, in etwa 90 Prozent der Kärntner Gäste kommen mit ihren eigenen Pkws angereist. Ob die sich überzeugen lassen, mit den Bussen durch Kärnten zu grundeln oder ob die nicht lieber doch auf ihre Privatautos zurückgreifen? Grundehrlicher Tipp mit dem Brustton der Überzeugung: Sie werden weiter mit dem privaten Auto auf den Pyramidenkogel, zu Minimundus, Sagamundo oder Hochosterwitz fahren.

Zahl der Tourismusorganisationen wird verringert

Aber es gibt ja noch etwas: Statt bisher 125 touristischer Einheiten wird es künftig nur noch zehn „mehrgemeindige Tourismusverbände“ geben. Hand aufs Herz: Hast du vor der Buchung eines Urlaubs auf Mallorca, Kreta, in Caorle oder Umag, jemals über die Zahl der dortigen Tourismusorganisationen nachgedacht? Oder war dir das gelinde gesagt völlig wurscht?

Rechenbeispiel

Nun, die bisherige Kurtaxe belastete das Urlaubsbudget unserer dreiköpfigen Beispielsfamilie Schulze mit rund 50 Euro pro Woche, künftig sind es fast 100. Übrigens egal, ob in Velden oder irgendwo, etwa im Metnitztal oder auf einem Berg. Die Differenz: Fast ein komplett gefüllter Autotank. Bleibt zu hoffen, dass unsere Schulzes, wenn das Wetter so ist, wie es dieses Jahr im Juli war, nicht ein solches Volltanken nutzen, um dorthin zu fahren, wo es sonniger und wärmer ist, wo der Kaffee besser schmeckt und es vielleicht auch noch günstiger ist. Aber das haben unsere Touristiker und Tourismuspolitiker sicher alles bedacht.