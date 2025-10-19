Zwischen Sonne und Nebel: So wird das Wetter in Kärnten

In Kärnten zeigt sich das Wetter in den kommenden Tagen von seiner wechselhaften Seite. Hochnebel, Wolken und Sonne wechseln einander ab – dazu bleibt es mit bis zu 20 Grad ungewöhnlich mild für Mitte Oktober.

In der kommenden Woche können die Temperaturen wieder Werte um die 20 Grad erreichen.

In der kommenden Woche können die Temperaturen wieder Werte um die 20 Grad erreichen.

Nach einem nebeligen Start zeigt sich das Herbstwetter in Kärnten derzeit von seiner abwechslungsreichen Seite. Während sich in vielen Regionen am Sonntag zunächst zäher Hochnebel hält, lockert es im Tagesverlauf langsam auf. Wie die Experten der GeoSphere Austria prognostizieren, wechseln sich in den kommenden Tagen Sonne, Wolken und teils föhnige Phasen ab.

Sonntag: Nebliger Start in den Tag

Am Sonntag hält sich in vielen Regionen für einige Stunden Hochnebel, der auf 1600 bis 2000 Meter hinauf reichen kann. Der Hochnebel lichtet sich im Tagesverlauf langsam, kurz kann auch die Sonne herauskommen. Im Westen geht der Tag meist klar und sonnig los. Ab Mittag treffen aus Westen aber kompakte Wolkenfelder ein, die es der Sonne generell schwer machen. Die Temperaturen erreichen 9 bis 13 Grad.

Montag: Sonne in Oberkärnten, Nebel in Unterkärnten

Am Montag liegen über Kärnten zunächst noch viele Wolken und stellenweise auch Nebel. In Oberkärnten kommt größtenteils bald die Sonne heraus, nur im Oberen Gailtal und im Lesachtal können sich von Süden her den ganzen Tag dichte Wolken stauen. In Unterkärnten ist ab etwa Mittag Sonnenschein zu erwarten, dann treffen ganz im Westen langsam wieder Wolkenfelder ein. Teils auffrischender Wind aus südlichen Richtungen. Die Höchstwerte liegen meist bei 10 bis 15 Grad.

Dienstag: Meist bewölkt, vereinzelt sonnige Phasen

Am Dienstag ist es meist stark bewölkt. Im Klagenfurter Becken und im Lavanttal können sich speziell am Vormittag noch einzelne sonnige Auflockerungen ergeben. Die höchsten Temperaturen liegen zwischen 9 Grad im Lesachtal und 15 Grad im Unteren Lavanttal.

Mittwoch: Sonne setzt sich durch – es wird milder

Am Mittwoch überwiegen bis gegen Mittag oft die Wolken. Dann setzt sich die Sonne durch. Mit leichtem Föhn wird es milder als zuletzt, die Temperaturen steigen auf 14 bis 17 Grad.

Donnerstag: Mild und föhnig – bis zu 20 Grad möglich

Am Donnerstag dämpfen Wolkenfelder in mittelhohen bis hohen Schichten immer wieder den Sonnenschein. Anfangs ist stellenweise auch Nebel ein Thema. Föhniger Südwestwind treibt die Temperaturen bis zum Nachmittag auf 15 bis 18 Grad, im Südosten sind sogar bis nahe 20 Grad denkbar.

Freitag: Trüber und stellenweise Regenschauer

Am Freitag ist es wahrscheinlich recht verbreitet den ganzen Tag trüb und stellenweise ziehen Regenschauer durch. Am ehesten gehen sich nach Nordosten hin mit föhnigem Südwestwind noch Sonnenfenster aus. Höchstwerte: 12 bis 15 Grad, mit Föhn bis zu 17 Grad.