Unbekannte besprühen zweisprachige Ortstafeln im Bezirk Völkermarkt

In der Nacht auf den 19. Oktober 2025 wurden im Bezirk Völkermarkt vier zweisprachige Ortstafeln mutwillig beschädigt. Unbekannte Täter machten dabei ausschließlich die slowenischen Ortsbezeichnungen unkenntlich.

Unmittelbar nach Bekanntwerden der Tat leitete die Polizei Kärnten die Ermittlungen ein.

Unmittelbar nach Bekanntwerden der Tat leitete die Polizei Kärnten die Ermittlungen ein.

Von der Verunstaltung betroffen sind drei Ortstafeln in der Gemeinde Bad Eisenkappel sowie eine in der Gemeinde Bleiburg. Laut Polizei Kärnten wurden die Tafeln in der Nacht vom 18. auf den 19. Oktober besprüht. Die betroffenen Tafeln werden derzeit auf Spuren und Fingerabdrücke untersucht.

Ermittlungen laufen auf Hochtouren

Unmittelbar nach Bekanntwerden der Tat leitete die Polizei Kärnten die Ermittlungen ein. Zusätzlich werden im gesamten Bezirk Völkermarkt sämtliche zweisprachigen Ortstafeln auf mögliche Beschädigungen überprüft.

Verfassungsschutz wurde eingeschaltet

Da der Verdacht besteht, dass es sich um eine politisch motivierte Straftat handelt, wurde der Verfassungsschutz eingeschaltet. Die Ermittlungen werden vom Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT) in Zusammenarbeit mit der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) geführt.

Zeugenaufruf der Polizei

Die Polizei ersucht um Hinweise aus der Bevölkerung. Gesucht werden Personen, die in der Tatnacht vom 18. auf den 19. Oktober 2025 verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben – etwa:

Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der betroffenen Ortstafeln,

Gespräche oder Hinweise, die auf eine mögliche Täterschaft schließen lassen,

sonstige Beobachtungen, die zur Aufklärung beitragen könnten.

Zeugen und Auskunftspersonen werden gebeten, sich bei jeder Polizeiinspektion oder telefonisch unter Tel. 133 zu melden. Hinweise können auch anonym oder per E-Mail an [email protected] abgegeben werden.