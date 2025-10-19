Radio Uno Kärnten serviert wieder einen Schlager Cocktail

Die Sendung beginnt mit dem Titel „Jung, verliebt und frei“ von Nik P. & Andrea Berg. Wir gratulieren Ralph Siegel herzlich zu seinem 80. Geburtstag. Er hat den Schlagerfans zahlreiche unvergessliche Hits geschenkt. Daher gibt es ein Wiederhören mit beliebten Klassikern wie „Ein bisschen Frieden“, „Du kannst nicht immer 17 sein“ und „Café au Lait“.

Zuhörer dürfen sich auch auf internationale Schlagerhits freuen

Außerdem erklingen in der Sendung Lieder der im Oktober geborenen Jubilare: Nana Mouskouri, Cliff Richard und Chris Wolff. Neben vielen deutschen und internationalen Schlager-Hits erwartet die Zuhörer auch diesmal wieder ein volkstümlicher Musikblock. Also einfach einschalten und die Musik in vollen Zügen genießen!