Großeinsatz in Oberdorf: Wirtschaftsgebäude stand in Vollbrand

In der Nacht auf Sonntag, den 19. Oktober 2025, kam es in Oberdorf (Gemeinde Rennweg am Katschberg) zu einem Großbrand. Ein Wirtschaftsgebäude stand binnen kurzer Zeit in Vollbrand. Für die Tiere im Stall kam jede Hilfe zu spät.

Gegen 1.00 Uhr entdeckte ein Zeuge den Brand und alarmierte sofort den Notruf. Trotz des raschen Eintreffens der Einsatzkräfte stand das Wirtschaftsgebäude kurze Zeit später in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte im Zuge der Löscharbeiten mehrere Gasflaschen sowie einen 800-Liter-Dieseltank sichern und so eine Explosion verhindern.

Tiere konnten nicht mehr gerettet werden

Im Stall befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes 15 Schafe und 10 Hühner – sie konnten nicht mehr in Sicherheit gebracht werden. An den angrenzenden Gebäuden entstand laut Polizei leichter Sachschaden. Auch eine Stromleitung wurde beschädigt und musste durch den KELAG-Notdienst abgesichert werden.

Großaufgebot an Einsatzkräften

Im Einsatz standen die Feuerwehren Rennweg, Katschberg, St. Peter Oberdorf, Kremsbrücke, Gmünd und St. Michael im Lungau mit insgesamt rund 150 Einsatzkräften. Die Brandursachenermittlung wurde vom Landeskriminalamt Kärnten übernommen.