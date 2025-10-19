Prozess in Klagenfurt: Vier Jugendliche wegen schwerer Delikte angeklagt

Vier Jugendliche müssen sich am Montag vor Gericht verantworten. Ihnen werden mehrere schwere Straftaten, darunter Raub, gefährliche Drohung, Nötigung und Datenverarbeitungsmissbrauch, zur Last gelegt.

Vier Jugendlichen wird zur Last gelegt, in verschiedenen Täterschaftsformen das Verbrechen des Raubes sowie die Vergehen der gefährlichen Drohung, der Nötigung und des betrügerischen Datenverarbeitungsmissbrauches begangen zu haben, heißt es im Verhandlungsspiegel. Unter anderem sollen sie eine Person vor einem Bankomaten mit Gewalt zur Preisgabe des PIN-Codes ihrer Kreditkarte gedrängt haben.

Ein Angeklagter wegen Vergewaltigung beschuldigt

„Einem der jugendlichen Angeklagten wird darüber hinaus das Verbrechen der Vergewaltigung zur Last gelegt, indem er im November 2024 in Villach eine weibliche Person zum mehrfachen Geschlechtsverkehr gezwungen haben soll“, heißt es im Verhandlungsspiegel weiter. Die Verhandlung findet am Montag, 20. Oktober 2025, von 13 bis 17 Uhr am Landesgericht Klagenfurt unter dem Vorsitz von Richter Dietmar Wassertheurer statt. Es gilt die Unschuldsvermutung.