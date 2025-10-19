Volkshilfe Kärnten sammelt Lebensmittel für Menschen in Not

Landesweit wurden vor mehreren Lidl-Filialen Lebensmittel und Hygieneartikel gesammelt, um Menschen in Not direkt, lokal und unbürokratisch zu unterstützen. Auch die Ortsgruppe Spittal engagierte sich tatkräftig an der Aktion und positionierte sich mit freiwilligen Helfern in Kooperation mit der Oberkärntner Frauenhilfe vor dem örtlichen Lidl-Markt. Der Erfolg der Aktion war deutlich spürbar: Zahlreiche Menschen zeigten ihre Hilfsbereitschaft und spendeten, was sie konnten – von haltbaren Lebensmitteln bis hin zu dringend benötigten Hygieneartikeln.

Erfolg war deutlich sichtbar

Mit den gesammelten Spenden konnte unter anderem der Kühlschrank von Junique in Spittal gefüllt werden. Dieser steht rund um die Uhr öffentlich zur Verfügung und kann anonym genutzt werden – ein wichtiges Angebot für Menschen, die mit Armut kämpfen und dennoch oft unsichtbar bleiben. Auch die Oberkärntner Frauenhilfe zeigte sich erfreut über die erhaltenen Artikel, die direkt an Betroffene weitergegeben werden.

„Wir dürfen nicht tatenlos zusehen“

„Viele Menschen haben heute nur eingeschränkten Zugang zu den grundlegenden Dingen des täglichen Lebens – eine traurige Realität, der wir nicht tatenlos zusehen dürfen“, betont Bezirksvorsitzende Andrea Penker. Die Volkshilfe setzt sich seit Jahren aktiv für soziale Gerechtigkeit und konkrete Hilfe im Alltag ein. Ein herzliches Dankeschön gilt dem Team von Lidl, das die Aktion unterstützt und ermöglicht hat, sowie allen Spendern, die mit ihren Gaben und den persönlichen Gesprächen einen wertvollen Beitrag geleistet haben.