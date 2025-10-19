Knochenschwund: ÖGK gibt Tipps zur Stärkung

1. In Bewegung bleiben

Regelmäßige körperliche Aktivität (z. B. Gehen, Gymnastik, Krafttraining) erhöht die Knochendichte, stärkt die Muskulatur und fördert das Gleichgewicht – auch bei bereits bestehender Osteoporose. Schon 30 Minuten Bewegung pro Tag wirken sich positiv auf die Knochenstruktur aus.

2. Kalziumreich essen und trinken

Kalzium ist der wichtigste Baustein für stabile Knochen. Erwachsene benötigen rund 1.000 mg täglich. Gute Quellen sind Milch und Milchprodukte, kalziumreiches Mineralwasser, grüne Gemüsesorten (z. B. Brokkoli, Fenchel, Grünkohl), aber auch Obstsorten wie Beeren, Feigen oder Orangen. Auch Samen und Nüsse sind reich an Kalzium und können gut in Müslis, Salaten oder in Gebäck integriert werden.

3. Tageslicht tanken für Vitamin D

Vitamin D unterstützt die Aufnahme von Kalzium. Um es herzustellen, benötigt unser Körper Sonnenlicht, das etwa beim Spazierengehen, Sport oder bei der Gartenarbeit getankt werden kann. Wichtig ist dabei, die Eigenschutzzeit der Haut zu beachten – also die Dauer, die je nach Hauttyp und Jahreszeit in der Sonne verbracht werden kann, ohne, dass die Haut Schaden nimmt. Auch einige wenige Nahrungsmittel (fettreicher Fisch, Eigelb, Pilze) enthalten Vitamin D und können insbesondere in den Wintermonaten dabei helfen, den Vitamin-D-Spiegel zu erhöhen. Übrigens: Vitamin-D-Präparate sollten nur in Rücksprache mit einer Ärztin bzw. einem Arzt eingenommen werden.

4. Mit Vitamin K die Knochen schützen

Vitamin K ist in grünem Blattgemüse, Sauerkraut oder gereiftem Käse enthalten und unterstützt gemeinsam mit Vitamin D den Knochenstoffwechsel. Es sorgt dafür, dass Kalzium in den Knochen eingebaut wird und sich nicht in den Gefäßen ablagert.

5. Salz & Co. in Maßen genießen

Zu viel Salz führt dazu, dass das aufgenommene Kalzium zu einem großen Teil wieder ausgeschieden wird. Besser ist es, mit frischen Kräutern zu würzen. Vorsicht auch bei Fertigprodukten, in denen sich oft viel Salz versteckt. Ebenso erhöhen Alkohol, Tabak und Koffein den Kalziumverlust.

6. Eiweiß nicht vergessen

Eiweiß spielt eine zentrale Rolle für stabile Knochen und Muskeln. Gute Eiweißquellen sind Milchprodukte, Hülsenfrüchte, Fisch, Eier und mageres Fleisch. Zudem unterstützt eine ballaststoffreiche Ernährung die Darmgesundheit – das ist wichtig, damit Nährstoffe optimal aufgenommen werden können.