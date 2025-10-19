Kärntner Feuerwehr hat eigenes Dirndl entworfen: „Unsere Handschrift“

Dieses Jahr im April entstand die Idee: Eigene Feuerwehrdirndln. Im Gespräch mit 5 Minuten erzählt Magdalena Neuhauser von der Freiwilligen Feuerwehr Ebenthal mehr über den Schaffensprozess und gemeinsame Arbeit im Team.

Nägel mit Köpfen

„Die Feuerwehr Tigring hat letztes Jahr schon Dirndln kreiert. Wir Mädels wollten auch ein einheitliches Erscheinungsbild. Es gibt ja auch so einige Festbesuche und Bälle“, berichtet Magdalena. Die Damen sind bislang immer mit der Lederhose und einem Polo zu den Veranstaltungen gegangen, „aber wir haben uns gedacht, dass ein Dirndl viel cooler für uns wäre.“ Am 2. April wurde dann Nägel mit Köpfen gemacht.

„Das war atemberaubend“

Die Kameradin Johanna Kuchler kam mit ihrer Mutter Jutta, die Schneiderin ist, und brachte Entwürfe, Muster und Stoffe mit. „Natürlich wollten wir auch unser Feuerwehrlogo drauf haben“, so Magdalena weiter. Jutta Kuchler hat selbst seit zehn Jahren eine Änderungsschneiderei und in diesem Frühjahr absolvierte sie die Meisterprüfung. „Sie hat da Freihand ein Design gezeichnet auf den Schnitt und hat dann wirklich die Dirndl mit einer großartigen Qualität geschneidert. Das war atemberaubend“, freut sie sich. Es folgten zwei intensive Monate bis die Dirndln dann präsentiert wurden.

©Daniel Waschnig Das sind die maßangefertigten Dirndln der FF Ebenthal.

Maßanfertigungen mit Herz

„Bis zum 2. Juni, bis zum Tag von unseren Frühshoppen, sollten sie dann fertig sein. Noch am Tag selbst hat Jutta die letzten Änderungen gemacht“, so Magdalena weiter. Es wurden insgesamt sechs Feuerwehrdirndln maßangefertigt. Dann wurden die Kleider präsentiert und sorgten für Begeisterung. „Wir alle haben als Kellnerinnen gearbeitet und hatten natürlich die Dirndln an. Sie kommen auch bei den unterschiedlichsten Festbesuchen zum Einsatz und überall wo man trachtig unterwegs ist.“

Besondere Botschaft

Die Feuerwehrfrauen wollten damit etwas eigenes machen, etwas „das unsere Handschrift trägt. Die Hauptarbeit hat Jutta gemacht“, betont Magdalena. Die Dirndln sind mehr als ein gemeinsames Outfit, denn „durch dieses Projekt sind wir noch enger zusammengewachsen.“ Auch die männlichen Kollegen haben den Prozess sehr interessiert verfolgt. „Bei uns in der Feuerwehr steht das Miteinander an erster Stelle. Wir lernen voneinander und wachsen gemeinsam und dieses Miteinander macht unsere Feuerwehr zu etwas ganz Besonderem“, sagt sie abschließend. Übrigens: Wenn jemand daran interessiert ist, Mitglied der Feuerwehr zu werden, „ist herzlich eingeladen zu unserer Jahreshauptversammlung am 28. Feber 2026 zu kommen, beim Rüsthaus in Ebenthal.“

©Daniel Waschnig Mit großem Engagement, viel Herzblut und Zusammenarbeit im Team haben die Feuerwehrfrauen der FF Ebenthal aus Klagenfurt ein eigenes Dirndl kreiert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.10.2025 um 15:37 Uhr aktualisiert