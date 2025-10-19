Missstände in Seniorenheim? Hilferuf sorgt für Wirbel

Mit einem Hilferuf wandten sie sich an den zuständigen Sozialhilfeverband. Aus Angst vor arbeitsrechtlichen Konsequenzen wurde das Schreiben anonym gesendet.

Anonymes Schreiben

In dem Brief, welcher auch der 5-Minuten-Redaktion vorliegt heißt es: „Wir sehen uns täglich mit Missständen konfrontiert, die aus unserer Sicht eine gefährdende Pflegepraxis darstellen und gegen das Heimaufenthaltsgesetz verstoßen.“ Sie bitten daher das Kontrollorgan um Unterstützung, Prüfung und Hilfe. Die Zustände sollen, heißt es, gesundheitsfährdend, sowie auch gefährdend für die Würde der Bewohner sein. Auch wird darin geschrieben, dass die Führungskräfte über die Thematik informiert seien, die Mitarbeiter werden aber bei Kritik „abgemahnt“.

Vorwürfe und Kritik

Kritik geübt wird aufgrund der Überstundenbelastung, nicht kompensierter Krankenstände, teils fehlende oder abgelaufene Notfallutensilien, Praktikanten oder Schüler übernehmen Aufgaben, die ihre Kompetenzen weit überschreiten, oder auch, dass „die individuelle Pflege, wie z.B. regelmäßige Körperhygiene, nicht mehr sichergestellt werden [kann].“ Gegenüber der „Kronen Zeitung“ zeigte sich die Heimleitung verwundert und betont, dass sie sich ebenso nicht erklären könne, „wie diese Vorwürfe zustande kommen“. Auch sollen zwischenzeitlich der Personalschlüssel und rechtliche Rahmenbedingungen vom Land überprüft worden sein, bei denen alles in Ordnung gewesen wäre. Außerdem nehme man vonseiten der Heimleitung Vorwürfe und Kritik ernst, es soll auch seit der aktuellen Leitung keine Abmahnungen der Mitarbeiter gegeben haben.

„Müssen aufgeklärt werden“

Betreffend die Vorwürfe erklären LAbg. Markus di Bernardo (Mitglied des Vorstandes des Sozialhilfeverbandes Villach-Land) und NAbg. Bgm. Max Linder (Mitglied des Verbandsrates): „Mittlerweile werden schon in zwei Schreiben an den Sozialhilfeverband massive Vorwürfe erhoben, wonach es im betreffenden Seniorenheim grobe Missstände geben soll und gegen gesetzliche Regelungen verstoßen werde. Diese Vorwürfe müssen ernst genommen und umfassend aufgeklärt werden. Denn es geht hier um das Wohl unserer Senioren.“ Markus di Bernado habe die Angelegenheit bereits in einer Vorstandssitzung des Sozialhilfeverbandes Villach-Land zum Thema gemacht, wo die Problematik vom Vorsitzenden, dem Bürgermeister, sowie der Geschäftsführung nicht mit der nötigen Ernsthaftigkeit behandelt wurde, heißt es. „Wir fordern daher, dass das Thema bei der nächsten Verbandsratssitzung am kommenden Dienstag behandelt wird und es eine umfassende Aufklärung und offene Diskussion über die erhobenen Vorwürfe gibt“, so di Bernardo und Linder.

©FPÖ Wernberg | Am Foto: LAbg. Markus di Bernardo ©parlament.gv | Am Foto: NAbg. Bgm. Max Linder

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.10.2025 um 17:19 Uhr aktualisiert